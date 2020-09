Chillhop Music sort sa compilation d'automne indispensable et très attendue

ROTTERDAM, Pays-Bas, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Chillhop Music a placé la barre encore plus haut avec la sortie de son album Essentials le plus important à ce jour relativement aux ventes : Essentials Fall 2020 , une sélection de 25 titres, proposés par une multitude d'artistes talentueux du monde entier. Chillhop Music tient en outre à mettre à la disposition des fans une sélection adaptée pour la « nouvelle normalité » afin d'aider chacun à traverser cette zone de turbulences.

« Cette année, le monde s'est trouvé balayé par des événements majeurs (crises sociales et pandémie), toujours en cours actuellement. Nombreux sont ceux qui sont donc anxieux à l'idée de retourner au travail, de reprendre le chemin de l'école ou, de manière plus générale, de s'aventurer à l'extérieur, d'autant que certains sont encore obligés de rester isolés. La motivation de Chillhop a toujours été alimentée par le besoin de se sentir plus à l'aise en faisant preuve de créativité et d'aider les autres, toujours par le biais de la création, à se sentir également plus à l'aise. Nous avons estimé qu'en ces temps particuliers, les gens pourraient avoir besoin de quelque chose de plus, en plus de notre sélection de titres indispensables, afin d'être plus en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à d'autres organisations, animées de cette même passion, et avons mis au point une sélection afin d'aider les gens à s'épanouir dans ce nouveau monde. » - Bas van Leeuwen, PDG et fondateur de Chillhop Music

Chillhop Music a mis la barre plus haut pour la sortie de sa compilation Essentials, créant une sélection musicale immersive et porteuse de sens, à l'intention de tous ceux qui affrontent cette nouvelle normalité. Chillhop Music a décidé de collaborer avec l'application la plus appréciée de tous les temps, Relax Melodies, ainsi qu'avec Quadio, une plateforme de musique et de style de vie en pleine croissance dédiée aux étudiants. Les trois entreprises se sont associées pour créer une offre unique et véritablement bénéfique pour tous. La triade organisera un concours sur les médias sociaux de haute visibilité auquel tout un chacun peut participer pour gagner une sélection adaptée pour la « nouvelle normalité », créée par Chillhop, Relax Melodies et Quadio. Les auditeurs sont invités à soumettre leur création artistique Chill, sur n'importe quel support, qui évoque un sentiment de relaxation et de sérénité.

Le disque présente une sélection des meilleurs artistes Lo-Fi Hip Hop et Chillhop, créant plus d'une heure de paysages sonores doux et d'ambiances nostalgiques qui peuvent être diffusés sur toutes les plateformes ou achetés sur vinyle, sur la boutique en ligne Chillhop. Asseyez-vous, détendez-vous et immergez-vous dans la meilleure compilation Essentials jamais proposée.

Pour plus de renseignements sur la compilation Chillhop Essentials Fall 2020 et les artistes, et pour obtenir un lien d'écoute privé à consulter, cliquez ici . L'animateur de la sortie YouTube est ici . Les lecteurs sont invités à s'inscrire au concours à compter du lundi 21 septembre et à visiter leur plateforme préférée de streaming pour écouter la compilation Essentials Fall 2020.

SOURCE Chillhop Music