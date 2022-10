Chillventa 2022: Midea przedstawia zaktualizowaną strategię zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na rozwiązania umożliwiające konsumentom ekologiczne życie

NORYMBERGA, Niemcy, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Oddziaływanie zmian klimatycznych zmieniło zachowania klientów, wywołując falę ekologicznych przemian. W tym kontekście, światowy lider w dziedzinie inteligentnych domów, spółka Midea („Spółka"), podejmuje kolejny krok w realizacji swojej długoletniej deklaracji pomagania konsumentom w prowadzeniu bardziej ekologicznego stylu życia i urządzaniu domu, prezentując na targach Chillventa 2022 unowocześnioną strategię zrównoważonego rozwoju dla swoich ekologicznych produktów.

„Globalne ocieplenie i kryzys energetyczny zmusiły nas do ponownego przemyślenia przyjętej strategii rozwoju produktów i łańcucha dostaw, ponieważ nadal poszukujemy innowacyjnych sposobów na zmniejszenie śladu węglowego produktów Midea i wzmocnienie zaangażowania w realizację celu, jakim jest neutralność węglowa. Centralnym punktem nowej, ekologicznej strategii Midea jest zwiększona koncentracja na efektywności energetycznej i inteligentnym zarządzaniu energią, które naszym zdaniem stanowią dwie odpowiedzi na pytanie, jak ułatwić naszym klientom obniżenie rachunków za energię przy jednoczesnej poprawie komfortu domowego" – powiedział Thomas Kunnig, kierownik produktu w Midea Niemcy.

Z myślą o cieple wytwarzanym przez klimatyzatory, Midea będzie kierować rozwojem nowego systemu, który może odzyskiwać skoncentrowane ciepło z klimatyzatora i wykorzystywać je do ogrzewania wody. Ta nowatorska technologia może przynieść znaczące korzyści użytkownikom, zwłaszcza tym, którzy mieszkają na obszarach, gdzie klimatyzatory pracują przez większą część roku, stanowiąc niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, które zapewnia ciepłą wodę przy znacznie niższym zużyciu energii.

Pod hasłem „Midea has an idea (Midea ma pomysł)" Spółka zaprezentowała również cały pakiet nowych ekologicznych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii w swoich produktach, w tym system odzysku ciepła CirQ, energooszczędną technologię Tesseraction, a także nowy ekologiczny klimatyzator typu split Breezeless E. Akcentując najnowsze działania w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Midea udowodniła swoje oddanie innowacjom ograniczającym emisję oraz strategię biznesową zorientowaną na klienta, która stawia na pierwszym miejscu potrzeby użytkowników, odpowiadając na ich stale zmieniający się styl życia.

Podczas imprezy Spółka otrzymała również pierwszą na świecie Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) dla produktów klimatyzacyjnych w Międzynarodowym Systemie EPD oraz uzyskała Certyfikat Śladu Węglowego Produktu od Spółki TÜV SÜD zajmującej się badaniami, inspekcjami i certyfikacją (TIC). Świadectwa, które opierają się na ocenie i weryfikacji śladu węglowego i zużycia energii przez produkt w całym jego cyklu życia, dostarczają szczegółowych i przejrzystych informacji o zrównoważonym rozwoju i wpływie klimatyzatorów Midea na środowisko naturalne, podkreślając biegłość technologiczną firmy w dziedzinie ekologicznych technologii, innowacyjne wzornictwo uwzględniające ochronę klimatu, jak również jej przyszłościową strategię zrównoważonego rozwoju.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Midea podwoiła wysiłki na rzecz promowania i rozwoju produktów niskoemisyjnych i energooszczędnych. Rozszerzając swoje działania na rzecz ochrony środowiska, firma zaprojektowała nową gamę produktów przyjaznych dla środowiska, zasilanych własną technologią konwersji częstotliwości i inteligentnymi algorytmami, które pozwalają marce stać się marką preferowaną przez nowe pokolenie klientów na całym świecie. Począwszy od 2021 roku, ponad 2,1 miliona klimatyzatorów Midea z nowym czynnikiem chłodniczym R290 opuściło linie produkcyjne i zostało wprowadzonych na rynek.

„Zrównoważony rozwój znajduje się na czele naszej strategii biznesowej, co prowadzi nas do odkrywania i pionierskiego podejścia do projektowania produktów, pozyskiwania materiałów, produkcji, logistyki i recyklingu oraz usług, które stanowią obecnie sześć filarów ekologicznego ekosystemu Midea. Wierzymy, że nasza koncentracja na efektywności energetycznej i odzysku ciepła jest nowym sposobem na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, bardziej czystym i zrównoważonym rozwiązaniem umożliwiającym międzynarodowym użytkownikom stworzenie zdrowego i komfortowego środowiska domowego" – powiedział Thomas Kunnig, kierownik produktu w Midea Niemcy.

