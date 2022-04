CHIMEI kündigt die weltweit erste optische Lichtleiterplatte aus chemisch recyceltem MMA an

Um die Kreislaufwirtschaft und die Kohlenstoffreduzierung vollständig zu verwirklichen, arbeitet das CHIMEI mit der Lieferkette zusammen, um verschiedene nachhaltige Materialien zu entwickeln und zu verwenden, darunter mechanisches Recycling, chemisches Recycling und Biomasse. Als wichtiger internationaler Anbieter von PMMA-Acrylgranulat und Lichtleiterplatten hat CHIMEI aktiv Recyclingtechnologien für optische Materialien evaluiert, um den Erwartungen der Kunden an die Verwendung von Recyclingmaterial gerecht zu werden. Darüber hinaus verfügt CHIMEI über jahrelange Erfahrung in der Herstellung und über hervorragende technische Fähigkeiten im Bereich optischer Materialien und Platten. Das Unternehmen ist das erste, das recycelte MMA-Lichtleiterplatten erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Die Leistung von CHIMEI hat die Vorstellung widerlegt, dass recycelte Materialien nur für Außenteile verwendet werden können. Das Unternehmen hat erfolgreich gezeigt, dass recycelte Materialien in wichtigen optischen Komponenten verwendet werden können, und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei Displays erreicht.