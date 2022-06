China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) lança sistema operacional INDICS-OS e cérebro digital industrial

Uma nova geração de plataforma de interconexão industrial "chip" - o sistema operacional INDICS-OS - foi lançado na conferência. Como uma nova geração de sistema operacional com inteligência aberta e colaboração na borda da nuvem, o INDICS-OS é um conector de recursos industriais, facilitador de dados industriais e acelerador de desenvolvimento de aplicações na era da economia digital. O INDICS-OS pode conectar rapidamente as máquinas com o mundo digital para realizar a abstração e a integração de recursos digitais e o desenvolvimento eficiente de gêmeos digitais em um só lugar, além das principais aplicações industriais digitais. O INDICS-OS é caracterizado por "seis aspectos totais": conexão de recursos industriais abertos de todos os fatores, construção de aplicativos gêmeos digitais interconectados em todos os níveis, arquitetura de implementação de nuvem híbrida flexível em todas as topologias, capacidade de inovação total de serviço de produto independente, conjunto de ferramentas de desenvolvimento com integração de todas as séries e empoderamento de parceiros totalmente ecológico.

Ao mesmo tempo, uma ferramenta digital industrial - um cérebro digital industrial - também foi lançada na conferência. O cérebro digital industrial é um produto inteligente de análise e governança industrial criado para manter a segurança e a estabilidade da cadeia industrial e da cadeia de suprimentos e apoiar a construção do sistema industrial moderno. Este produto desfruta de três vantagens imbatíveis: o sistema de método de economia industrial que acompanha os tempos; recursos de big data industriais abrangentes e detalhados; e uma nova geração de tecnologia digital autônoma e controlável. O cérebro digital industrial do CASICloud foi aplicado em muitos ministérios, comissões e governos locais na China, além de ser utilizado por proprietários e sedes de cadeias industriais a fim de otimizar o layout da indústria de capital estatal e servir as empresas centrais estatais. Ele também é utilizado no intuito de acelerar a criação de cadeias industriais modernas, desencadeando o principal efeito impulsionador de apoio e financiamento; construir uma cadeia da indústria de economia digital e um mapa da cadeia de inovação, que cobre mais de 700 subsetores em todas as províncias e cidades da China, além de servir na tomada de decisões científicas para a indústria de economia digital do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Comissão de Desenvolvimento e Reforma Nacional da China. Ele também ajuda na construção de um sistema industrial moderno e promove o desenvolvimento coordenado entre Beijing-Tianjin-Hebei.

O evento foi realizado por seis sessões consecutivas, desde a primeira Cúpula da Internet Industrial em 2017 até a Conferência Internacional sobre Internet Industrial em 2022. Como o primeiro lote de plataforma de serviço público de internet industrial do mundo e a primeira plataforma de serviço público de internet industrial da China construída pela China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC), a plataforma CASICloud está sendo constantemente atualizada e transformada. O plano para construir uma empresa de plataforma de internet industrial de classe mundial está se tornando cada vez mais claro com a capacidade de serviço de engenharia de sistema líder, em todos os setores e domínios, mais a capacidade de integração inovadora da tecnologia de fabricação e a tecnologia da informação, junto com a capacidade de serviço de internet industrial segura e controlável, um ecossistema de plataforma completo e a capacidade de suporte de serviço público e de treinamento de pessoal qualificado.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1842218/Casicloud_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842219/Casicloud_pic_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842220/Casicloud_pic1.jpg

Contato: Chen Shuo, 008610-81135810, 0086-13601110701, e-mail: [email protected]

FONTE CASICloud

