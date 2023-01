China constrói maior usina solar da América Latina para ajudar Argentina em transição energética

BEIJING, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da haiwainet.cn: Na província de Jujuy, no norte da Argentina, a quatro mil metros acima do nível do mar, Cauchari é o local da maior usina de energia solar da América Latina em um deserto árido. Cauchari é um local remoto a 300 quilômetros de San Salvador, capital de Jujuy. Quando concluída, a usina contará com 1,2 milhões de painéis solares, tornando-se uma das maiores usinas solares do mundo.

Cauchari está na área com a melhor radiação solar do mundo, mas costumava ser uma das regiões menos desenvolvidas da Argentina. No passado, não havia hospital, escola, nem mesmo uma estrada decente, e mais da metade das residências não tinha eletricidade. Muitos agricultores locais ganham a vida vendendo artesanatos e especiarias, já os jovens precisam deixar a área para encontrar um emprego.

"O projeto da usina solar de Cauchari trouxe grandes mudanças para a área local", disse Louis, engenheiro de projetos da Cauchari, "Apenas a construção do projeto em si gerou cerca de 1.500 empregos, o equivalente ao número total de habitantes dos vilarejos próximos. Muitos dos habitantes locais tornaram-se parte do projeto após o treinamento. Os trabalhadores de construção ganham cerca de 700 dólares por mês, o que é muito mais do que antes."

A usina solar de Cauchari foi aclamada como "um dos projetos fotovoltaicos mais importantes do mundo" pela mídia local. Até o momento, o projeto produziu 1,74 milhão de MWh de energia, o que aliviou muito a pressão sobre a carga energética local, suprindo cerca de 250 mil residências com energia limpa e eliminando 325 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono em um ano, o equivalente ao plantio de 300 mil árvores, além de gerar uma receita econômica direta de quase 65 milhões de dólares anualmente para o governo local.

Atualmente, a usina solar de Cauchari se tornou um cartão de visita de peso para as empresas chinesas na Argentina. O presidente argentino Fernandez disse que a "PowerChina" é uma das empresas chinesas mais conhecidas na Argentina e que o governo argentino continuará oferecendo forte suporte aos projetos-chave promovidos pela PowerChina, como gasodutos de gás natural, energia eólica e energia solar. A Argentina também recebe de bom grado a ajuda da PowerChina para a atualização da infraestrutura e a transformação energética do país.

FONTE haiwainet.cn

