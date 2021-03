China Eastern Airlines envoie des vaccins en République dominicaine

SHANGHAI, 26 mars 2021 /PRNewswire/ -- Selon China Eastern Airlines, un nouveau lot de vaccins mis au point par les sociétés pharmaceutiques chinoises Sinopharm et Sinovac a été envoyé de Pékin en République dominicaine le 18 mars par la compagnie aérienne basée à Shanghai.

Après 17 heures et 34 minutes de vol et 15 988 kilomètres parcourus, les vaccins et les seringues sont arrivés à Saint-Dominique, la capitale de la République dominicaine.