China Eastern fliegt Impfstoffe in die Dominikanische Republik

SHANGHAI, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Eine neue Charge von Impfstoffen, die von den chinesischen Pharmaunternehmen Sinopharm und Sinovac entwickelt wurden, wurde am 18. März von China Eastern Airlines von Peking in die Dominikanische Republik geliefert, wie die in Shanghai ansässige Fluggesellschaft mitteilte.

Nach 17 Stunden und 34 Minuten Flugzeit legten die Impfstoffe und Spritzen 15.988 Kilometer zurück und erreichten Santo Domingo, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik.