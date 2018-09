China Haier erzielt Resultate bei strategischer Transformation mit Zielgruppe High-End-Kunden in Europa

BEIJING, 3. September 2018 /PRNewswire/ -- Laut der deutschen Tageszeitung Die Welt könnte Haier, der chinesische Haushaltsgerätegigant, die Spitzenposition in der Branche für Haushaltsgeräte weltweit erreichen und damit die Dominanz der in Deutschland hergestellten Produkte in der Branche beenden.

„Chinesen wollen die deutsche Liebe zur Miele-Waschmaschine brechen", erklärte der Artikel.

Bei der Eröffnungsfeier der IFA Berlin am 31. August zeigte Haier die ökologischen Szenarien von Haier Smart Home zum ersten Mal in Europa und präsentierte die Komplettlösungen für einen smarten Lebensstil für die vier physikalischen Räume und das ganze Haus.

Dies ist das erste Mal, dass ein Unternehmen für Haushaltsgeräte die ökologischen Szenarien auf der weltweit führenden Ausstellung präsentiert hat, was die Aufmerksamkeit der lokalen Medien, der Vertreiber und der Verbraucher in Europa erweckt hat.

Laut dem Handelsblatt, einer führenden deutschsprachigen Wirtschaftszeitung, waren die Merkmale der chinesischen Güter „keine Marke und ein günstiger Preis". Jedoch sei dies eine Wahrnehmung aus der Vergangenheit. Heute sind Design und der Aufbau von Marken die primären Ziele vieler chinesischer Unternehmen.

Mittlerweile ist Europa zum nächsten wichtigen Markt für Haier geworden, um Haier als Premium-Marke zu etablieren.

„Wir werden 1 Milliarde für Marketingmaßnahmen in Europa in den nächsten vier Jahren investieren", sagte Yannick Fierling, CEO von Haier Europe, und er fügte hinzu, dass dies das Zehnfache der Investition von Haier in Europa in den letzten vier Jahren sei.

Vorher im Jahr 2016 hat Saturn, Deutschlands größter Vertriebskanal für erstklassige Haushaltsgeräte, Haiers Waschmaschinen mit zwei Trommeln über Angebotsverfahren eingeführt und den Produkten die besten Plätze in den 100 Filialen des Unternehmens gewährt.

Es ist bemerkenswert, dass der Preis des weltweit bahnbrechenden neuen Produkts ca. 20 Prozent höher liegt, als das des wichtigsten High-End-Produkts im lokalen Markt.

Gegenwärtig tritt Haier in die Premium-Vertriebskanäle wie Darty, Currys, MSH, ECI, Unieuro, Expert, AO.COM und M-Video ein.

Laut Daten von GFK, eines deutschen Marktforschungsinstituts, haben die Märkte für Haushaltsgeräte in einigen europäischen Ländern weiterhin ihr schleppendes Wachstum in der ersten Jahreshälfte fortgesetzt.

Insbesondere in Italien fielen die Umsatzzahlen für Haushaltsgeräte in den ersten vier Monaten um 4,3 Prozent und in Deutschland war ein negatives Wachstum von 3,2 Prozent in der ersten Jahreshälfte zu verzeichnen.

Als drittgrößter Konsumentenmarkt in Europa erhöhte sich das Umsatzwachstum von Haushaltsgeräten in Russland lediglich um 6 Prozent in diesem Jahr.

Vor diesem Hintergrund hat sich Haier dem Trend in den ersten sieben Monaten des Jahres mit Erfolg widersetzt und ein positives Wachstum von 30 Prozent in Europa erzielt.

Laut des französischen Vertriebsmagazins LSA ist es die Technologie, die Haier ermöglicht, an der Spitze der Branche zu stehen. Dies erklärte Aurelien Jouin, der ein Jahr lang als Geschäftsführer von Haier France fungiert.

Es wurde bereits berichtet, dass Haier ein 10+N F&E-System aufgebaut hat, das zehn F&E-Zentren mit N F&E-Ressourcen auf der ganzen Welt umfasst. Diese unterstützen Haier im Vorhaben, die weltweit führenden, erstklassigen Produkte und erstklassigen Technologien zu erschaffen.

Diesbezüglich sagte Yannick Fierling, dass Haier eine Strategie entwickeln werde, die sich auf fortschrittlichste Technologien fokussieren wird, gestützt auf regionale Expansion und Produkterweiterung und mit dem Ziel des Markenaufbaus in Europa.

„Wir wollen Marktführer im Bereich hochwertige Produkte werden", sagte Fierling.

Um den Marktanteil in Europa auf ein neues Niveau zu bringen, plant Haier, weiterhin potenzielle Übernahmeziele in Europa zu erkunden, neben der Verstärkung der Marketinginvestitionen und des Beschaffungswesens. Für Haier ist der bedeutende Durchbruch im nordamerikanischen Markt die Übernahme der Haushaltsgerätesparte von GE in Höhe von 5,6 Milliarden USD.

Gemäß Angaben des Finanzberichts von Qingdao Haier hat Haier ein Wachstum von 11 Prozent im US-amerikanischen Markt in der ersten Hälfte dieses Jahres erzielt.

Warum liegt der Preis der Produkte von Haier in Deutschland höher als der Preis der lokalen Premium-Produkte? Einige Kommentatoren sind davon überzeugt, dass dies im Wesentlichen eine Überlegenheit der industriellen Entwicklungslogik und des industriellen Entwicklungskonzepts ist, und nicht nur die Produktüberlegenheit sein kann.