China Hainan Satellite TV recomenda produtos globais no programa "The World's Specialty" (Especialidades do Mundo)

Na forma de transmissão "enviada ao vivo", o programa cria o modo de transmissão ao vivo "apresentador + embaixador + celebridade" como uma nova forma de promoção de vendas para atrair a atenção de todas as esferas da vida na China. Por meio de transmissão multimídia, o "The World's Specialty" é uma tentativa bem intencionada da China Hainan Satellite TV de ampliar a visão internacional do público chinês com atrações globais no cenário do conceito e da prática da China de construir um novo tipo de relações internacionais tendo como núcleo a cooperação mutualmente benéfica, bem como uma "comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade". A Hainan Satellite TV pretende registrar uma abertura da China como uma grande descoberta e promover o cartão de visita de Hainan por meio de conversas, a fim de explicar em detalhes o grande papel de liderança dos valores chineses no mundo.

O programa apresenta canções e danças com características nacionais, promoção da cultura nacional e apresentação de comidas de alta qualidade de diferentes países, com os embaixadores na China sendo convidados a falar por suas especialidades nacionais e culturas nacionais. Os embaixadores do programa não apenas apresentam produtos selecionados de seus países e a conotação cultural por trás desses produtos, mas também relembram com nostalgia os intercâmbios e a amizade entre seus países e a China e aguardam com expectativa o desenvolvimento econômico e comercial entre os dois países. Ao mesmo tempo, eles pesquisam a singularidade de cada produto com os apresentadores e convidados para tornar o programa agradável e prático.

Desde o lançamento do programa em 25 de setembro de 2021, embaixadores de países sul-americanos e africanos, como Uruguai, Peru, Venezuela, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Bahamas, Guiana, Cuba, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Egito e Malta, mostraram seus talentos no programa para recomendar suas especialidades nacionais selecionadas. Os embaixadores interagem com os convidados em chinês no programa e fazem apresentações improvisadas de suas próprias obras-primas, para impressionar profundamente o público chinês e atrair numerosos fãs entre o público chinês. Após a transmissão, o programa foi bem recebido por públicos de todas as esferas da vida na China e nos países envolvidos. A sala de transmissão ao vivo do Taobao para o "The World's Specialty", que foi transmitida concomitantemente, têm atraído cada vez mais fãs para compras on-line.

Há diferentes temas para diferentes episódios desse programa, de modo a torná-lo mais atraente. Ele também lançará o modo especial de assinatura para países com estilos variados e produtos maravilhosos, em que os momentos televisivos dos embaixadores da Tanzânia, Quênia, Ruanda, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Japão, Paquistão e Nepal são aguardados ansiosamente.

O programa "The World's Specialty" será transmitido na China Hainan Satellite TV às 19h30min todas as noite de sábado, e durante a transmissão serão vendidos produtos on-line simultaneamente na sala de transmissão ao vivo do Taobao.

Site do Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UClBqPUi9Tm_d55kKy3yVwaQ/featured

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672386/image1.jpg

FONTE China Hainan Satellite TV

