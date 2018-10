China Intercontinental Communication Centre s'associe avec National Geographic pour créer une série de documentaires sur les paysages extrêmes de Chine

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775667/CICC_Extreme_China.jpg )

Le présentateur Ben Horton fait équipe avec trois autres grands explorateurs chinois pour traverser les paysages naturels extrêmes de Chine. Chaque épisode de la série présente un site géographique différent : la cascade de glace du mont Siguniang, la mer de Hainan et les gouffres de Hanzhong. Ensemble, les équipes font face à des défis extrêmes dans des environnements ardus et magnifiques, et réunissent leurs compétences et leur savoir pour les mettre à l'épreuve. La série emmène le spectateur dans un voyage de découverte épique, enflammant son esprit d'aventure avec des séquences d'escalade de glace, de plongée libre et de spéléologie à travers des paysages spectaculaires tout en le plongeant dans la vie de la communauté locale pour lui montrer comment les peuples se sont adaptés pour vivre et prospérer.

Les explorateurs chinois sont des experts reconnus dans leur domaine. Pour son premier voyage, le professeur d'université Liu Yong emmène Ben à Siguniang pour découvrir comment la population jiarong tibétaine locale vit dans cet environnement hostile, et pour s'affronter à une cascade de glace de 300 m. La photographe sous-marine et écologiste Doudou est l'une des plongeuses et surfeuses les plus expérimentées de Chine ; elle emmène Ben à Hainan pour documenter la culture des pêcheurs locaux et explorer son monde sous-marin ainsi que les îles et les récifs environnants. Le dernier épisode voit la participation d'Abond, le plus grand spécialiste chinois de l'escalade. Le duo plonge au plus profond du plus grand groupe de gouffres du monde à Hanzhong ; ils bravent des éboulements, des rivières souterraines et des tunnels étroits pour dévoiler l'un des secrets cachés de la nature.

L'équipe de production d'Extreme China a fourni une grande quantité de travail pour exprimer ces histoires culturelles et géographiques avec une narration et des techniques de tournage innovantes. La série met en avant la beauté des différents terrains et cultures de Chine à travers une nouvelle perspective et ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne des gens.