China LAC Panamá impulsionará o comércio e os investimentos entre China, América Latina e Caribe

CIDADE DO PANAMÁ, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Líderes de Estado, representantes de organizações internacionais e entidades financeiras da China, América Latina e Caribe, assim como empresários de diversos setores, irão explorar e promover as tendências de desenvolvimento econômico e comercial internacional, políticas de comércio e de investimentos, além de oportunidades de negócios, na XIII Cúpula Empresarial China LAC, a ser realizada de 9 a 11 de dezembro no Centro de Convenções ATLAPA, na Cidade do Panamá.

A China–LAC é o evento empresarial mais importante para empresas da China e dos países da América Latina e do Caribe, que é realizada anualmente, com uma edição no país asiático e outra na região latino-americana e caribenha.

"O Panamá oferece o ambiente ideal para se fazer negócios. Além disso, a posição geográfica do país possibilita a realização de operações através da plataforma logística multimodal, o que facilita o acesso a novos mercados e também consolida o país como porta de acesso ao continente americano", disse o presidente da Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura do Panamá (CCIAP), Jorge Juan de la Guardia.

De la Guardia acrescentou que "parece lógico que essa edição seja realizada no Panamá, por onde transita, por sua condição de ponte do mundo, a maior parte do comércio mundial".

A cúpula empresarial é um evento organizado pelo Conselho Chinês para o Fomento do Comércio Internacional (CCPIT), pela Câmara de Comércio Internacional da China (CCIC), pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com aliança estratégica do Ministério do Comércio e Indústrias (MICI), a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e a CCIAP.

Na China LAC são realizadas uma série de atividades, como exposições, mesas redondas de organizações de promoção comercial, seminários técnicos, grandes rodadas de negócios, etc., eventos nos quais se buscará oportunidades de negócios e cooperação para benefício mútuo.

O China-LAC será também uma oportunidade privilegiada para se estabelecer e aprofundar relações comerciais, através das rodadas de negócios, como de contatos bilaterais, para os quais se terá à disposição uma infraestrutura especialmente montada para tais fins.

Nessa cúpula, haverá um pavilhão de exposições de mais de 5.000 m2, que permitirá aos países e às empresas mostrar suas ofertas e contatar possíveis clientes e parceiros comerciais.

Os interessados em participar da cúpula empresarial podem se inscrever gratuitamente em www.chinalac2019.com.

FONTE Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)

