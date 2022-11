China lança primeiro projeto CCUS com meta de dez milhões de toneladas para buscar soluções de descarbonização para empresas industriais no leste da China

Sinopec, Shell, China Baowu e BASF explorarão o desenvolvimento aberto de CCUS para atingir metas de carbono

XANGAI, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Corporação Química e Petrolífera da China (HKG: 0386, "Sinopec") assinou um contrato preliminar não vinculativo com a Shell, a China Baowu e a BASF, para lançar o primeiro projeto de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS, sigla em inglês), que processará dez milhões de toneladas de carbono na região leste da China. O projeto aberto apoiará os setores da região a descarbonizar suas operações e estabelecer cadeias de suprimentos de baixo carbono, liderando o desenvolvimento de CCUS da China e alcançando as metas de "carbono duplo" da região.

A Sinopec (Corporação Química e Petrolífera da China) assinou um contrato preliminar não vinculativo com a Shell, a China Baowu e a BASF na CIIE 2022, para lançar o primeiro projeto de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS, sigla em inglês), que processará dez milhões de toneladas de carbono da China na região leste do país. (PRNewsfoto/SINOPEC)

O CCUS (processo de redução de carbono por meio da captura e do uso eficaz de CO 2 resultante de emissões de origem industrial) é uma tecnologia que tem o potencial de reduzir significativamente as emissões em larga escala e ser um componente-chave no caminho para alcançar a neutralidade de carbono.

O projeto explorará a viabilidade de transportar o CO 2 produzido por usinas industriais (como empresas de aço, química, energia e cimento) na região média e baixa do rio Yangtze para uma estação de recebimento de CO 2 e, posteriormente, transportar o CO 2 para estações de armazenamento onshore ou offshore por meio de dutos de curta distância. O objetivo é oferecer uma solução flexível e eficiente de redução de carbono para empresas industriais. A Sinopec, a Shell, a China Baowu e a BASF não só darão suporte à descarbonização dos setores atuais e à construção de cadeias de valor de produtos de baixo carbono, como também acelerarão o desenvolvimento de produtos de baixo carbono e de uma economia circular verde de baixo carbono.

"A Sinopec trabalhará em conjunto com a Shell, a China Baowu e a BASF para expandir a descarbonização comercial e promover ativamente o desenvolvimento de toda a cadeia do setor de CCUS, contribuindo não apenas para o desenvolvimento verde da China, mas também do mundo. A Sinopec continuará a buscar uma cooperação mutuamente benéfica com parceiros globais, cumprir nossos objetivos de abertura e desenvolvimento verde de alto nível e trabalhar para atingir nossas metas de pico de carbono e neutralidade de carbono", afirmou Ma Yongsheng, presidente da Sinopec.

A Sinopec está comprometida em liderar o desenvolvimento industrial de CCUS da China. Em 2012, a Sinopec lançou o primeiro projeto de CCUS de usina de energia a carvão da China no campo petrolífero de Shengli e, em 2015, colaborou com a Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Ltd. e a Sinopec East China Oil and Gas Company para ser pioneira na utilização de recursos de CO 2 em todas as suas empresas upstream e downstream. A Sinopec capturou 1,52 milhão de toneladas de CO 2 em 2021. O primeiro projeto de CCUS em escala de megatons da China, o projeto CCUS Qilu-Shengli Oilfield, foi lançado oficialmente no início de 2022.

Para mais informações, acesse Sinopec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938219/image_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC