China Matters évoque l'exploration surprenante de la plus grande grotte d'Asie

Le réseau des grottes de Shuanghe est le plus grand de la ville de Suiyang. Il s'étend sur plus de 300 kilomètres, ce qui en fait le plus grand réseau de grottes d'Asie. D'énormes massifs rocheux, de profondes dolines et d'autres reliefs naturels sont les principaux points d'attraction des visites de la grotte. Elles ont été illuminées pour mieux mettre en valeur ces formations calcaires spectaculaires.