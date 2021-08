China Matters explore le berceau de la musique chinoise ancienne

La légende veut qu'il y a 4 000 ans, l'officiel chinois de la musique Ling Lun se soit rendu dans ces forêts pour trouver le bambou parfait pour la fabrication d'instruments. Cependant, tout au long de son parcours, il a non seulement réussi à créer des instruments, mais il a également établi ce qui allait devenir la gamme pentatonique, unique à la musique traditionnelle chinoise.

Dans cette vidéo, l'animateur américain Jack parcourt les chemins sinueux de la forêt de Wanli, où il rencontre un musicien jouant de la flûte en bambou et fait sa première tentative pour jouer une chanson. Mais la flûte n'est que la partie émergée de l'iceberg ; Jack découvre une salle d'exposition avec une grande variété d'instruments traditionnels rarement vus en dehors de la Chine.

Enfin, Jack s'assied avec un expert local pour en savoir plus sur une variété unique de thé cultivé dans les montagnes de Wanli et termine son voyage par une tasse de thé Wanli chaud et relaxant.

Vidéo - https://youtu.be/OZ1StKUzs4w

