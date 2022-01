China Matters présente les produits de Zhongshan utilisés dans la vie quotidienne

L'industrie de la haute technologie à Zhongshan prend aussi de l'essor. En 2021, il y avait 2 300 entreprises de haute technologie à Zhongshan, avec plus de 9 600 brevets d'invention au total, et un chiffre d'affaires de contrats dans ce domaine dépassant le 1,94 milliard de yuans (0,29 milliard de dollars).

La résilience des entreprises de Zhongshan reflète celle de l'industrie manufacturière chinoise.

La vidéo d'animation "Made in Zhongshan" is now part of our life, produite par l'équipe d'animation de China Matters, montre l'importance des produits de Zhongshan dans la vie quotidienne. Des réfrigérateurs, fours à micro-ondes, aux éclairages décoratifs et imprimantes, en passant par les vêtements et les soins pour la peau, les produits de Zhongshan sont facilement accessibles au quotidien, en Chine ou ailleurs dans le monde. Ils sont même utilisés dans la station spatiale chinoise, le parc des expositions mondiales de Shanghai et la tour Burj Khalifa. Le « Made in Zhongshan » fait le tour du monde.

