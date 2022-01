China Matters publie la série de courtes vidéos « Together in Beijing » (Ensemble à Pékin) sur les prochains Jeux olympiques d'hiver de 2022 et la Fête du printemps

PÉKIN, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le prochain Nouvel An lunaire, la plus grande fête de Chine pour les réunions de famille, rencontrera les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022, car la cérémonie d'ouverture des tombera le quatrième jour du Nouvel An lunaire.

Après avoir accueilli les Jeux olympiques de 2008, Pékin s'apprête à devenir la première ville à accueillir les éditions d'été et d'hiver des Jeux.