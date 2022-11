China Matters publie une vidéo courte sur la vloggeuse américaine à Pékin intitulée « 11 raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de Pékin »

PÉKIN, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- De la richesse de sa culture et de son histoire à la simplicité et à la qualité de son mode de vie, Pékin est une ville attrayante aux yeux de BeeRose, une Américaine qui vit en Chine depuis trois ans. Dans cette vidéo, elle nous fait part des 11 raisons qui lui font aimer rester à Pékin.

11 Reasons Why I've Fallen in Love with Beijing

Pékin est l'une des quatre grandes capitales anciennes de la Chine, dont l'histoire remonte à plus de 3 000 ans. Le gouvernement de Pékin a fait de grands efforts pour préserver les sites historiques et le patrimoine culturel qui donnent aux visiteurs un aperçu de sa culture unique.

Dans cette vidéo, BeeRose est également impressionnée par les progrès technologiques rapides et le style de vie moderne et pratique de Pékin. Des petits vendeurs de rue aux grandes marques, un très grand nombre d'entreprises de Pékin acceptent les paiements mobiles.

"Vous avez un petit code-barres qui s'affiche. Vous le scannez ou vous scannez le code-barres de quelqu'un d'autre et vous payez. C'est fait ! C'est si facile ! Si simple ! Trop cool !", dit BeeRose.

Pékin est aussi une ville cosmopolite où l'on trouve de la nourriture et des produits du monde entier, ce qui fait que BeeRose se sent chez elle. En outre, elle a également rencontré l'amour de sa vie à Pékin et a fondé une famille.

"Je cherchais ma moitié sur un million aux États-Unis, mais en fait, je l'ai trouvé sur un milliard en Chine", a déclaré BeeRose.

