China Media Group lance la chaîne olympique CCTV et différentes plateformes numériques connexes

Ses plateformes numériques comprennent des terminaux PC, différentes applications et les géants polyvalents chinois des médias sociaux WeChat et Weibo.

Shen Haixiong, président du CMG, a déclaré que la chaîne assurera la couverture des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, dans le but de promouvoir le mouvement olympique en Chine et de transmettre l'esprit olympique et sportif des athlètes chinois.

Des millions d'amateurs devraient être en mesure de suivre de plus près des moments de triomphe et de joie lors du plus grand événement sportif de la planète sur écran grâce à cette plateforme.

Lien : https://youtu.be/VrNQhpw_4Sk

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1670212/video.mp4

www.cctvplus.com



