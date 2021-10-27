China Media Group запускает канал CCTV Olympic Channel и цифровые платформы
Oct 27, 2021, 11:07 ET
ПЕКИН, 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В 16:00 в понедельник China Media Group (CMG) запустила Olympic Channel CCTV и его цифровые платформы — первый в мире круглосуточный канал спутникового телевидения сверхвысокой четкости с разрешением 4K.
«Олимпийский канал» является результатом стратегического сотрудничества между CMG и Международным олимпийским комитетом (МОК). Это единственная вещательная платформа на материковой территории Китая, уполномоченная МОК использовать слово «олимпийский» и олимпийские кольца.
Ее цифровые платформы включают в себя терминалы для ПК, приложения и популярные в Китае многофункциональные социальные сети WeChat и Weibo.
Президент CMG Шэнь Хайсян (Shen Haixiong) заявил, что канал будет освещать как зимние Олимпийские, так и Паралимпийские игры с целью продвижения олимпийского движения в Китае и поддержания духа Олимпийских игр и спортивного мастерства китайских спортсменов.
Предполагается, что эти платформы с помощью экранов приблизят миллионы поклонников к моментам триумфа и радости в крупнейшем спортивном клубе мира.
Ссылка: https://youtu.be/VrNQhpw_4Sk
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1670212/video.mp4
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SOURCE CCTV+
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