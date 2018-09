China Mobile International Limited met en place un bureau en Afrique du Sud

M. Chen a indiqué que l'Afrique du Sud comptait parmi les principaux partenaires de la Chine, la coopération entre les deux pays en termes de communication d'informations s'améliorant en continu ces dernières années. Les « huit initiatives majeures » annoncées par le président chinois Xi Jinping à l'occasion du Forum de coopération sino-africaine ont ouvert de nombreuses possibilités de développement de la coopération dans différents domaines pour la Chine et l'Afrique. China Mobile devrait adhérer aux concepts de coopération gagnant-gagnant et de gestion de la conformité afin de fournir des services pratiques et de haute qualité qui seront plus utiles à la population locale. Partant de là, China Mobile devrait continuer à promouvoir la coopération avec d'autres pays et contribuer au développement des relations sino-africaines. Le ministère chinois de l'Industrie et de la Technologie de l'information renforcera encore la coopération avec les organismes de communication d'Afrique du Sud, et les deux pays œuvreront de concert pour amener la coopération entre eux en matière d'information et de communication à un niveau plus élevé.

M. Godfrey Motsa, PDG de MTN South Africa a déclaré être convaincu que le partenariat entre MTN Group et China Mobile International permettrait de réduire considérablement les coûts des services de télécommunications, en particulier dans le cadre de l'itinérance ; grâce au partage des technologies et innovations de MTN et de China Mobile, réaliser ses activités par-delà les frontières sera plus simple pour tout le monde à l'avenir.

M. Zhao a expliqué que, en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile de premier plan en Chine et dans le monde, la décision de China Mobile d'entrer en Afrique du Sud donnerait sans aucun doute un nouvel élan à la construction d'installations entre les deux pays. L'un des souhaits est également que l'Afrique du Sud joue le rôle de point d'entrée pour China Mobile afin que celle-ci puisse renforcer sa position sur le marché sud-africain tout en exerçant une influence plus grande sur l'ensemble du marché africain. Dans le même temps, l'ambassade de Chine en Afrique du Sud continuera à apporter son soutien aux entreprises chinoises afin que celles-ci investissent en Afrique du Sud et collaborent pour montrer l'exemple et inciter davantage à la coopération entre la Chine et l'Afrique.

M. Jian a par ailleurs mentionné que, dans le cadre des « huit initiatives majeures », China Mobile améliorerait les interconnexions infrastructurelles entre la Chine et l'Afrique. La création d'un bureau en Afrique du Sud correspond à un nouveau jalon dans le développement de CMI en Afrique du Sud et en Afrique. China Mobile optimisera les échanges techniques en ce qui concerne les réseaux 5G et l'Internet des Objets (Internet of Things, IoT), etc., fournissant ainsi des services de télécommunications de haute qualité pour les clients en Chine et en Afrique, et contribuera dès lors comme il se doit à l'approfondissement de la coopération entre la Chine et l'Afrique.

Le même jour, CMI a signé un protocole d'accord portant sur une alliance stratégique avec MTN Group, opérateur mobile multinational d'Afrique disposant de 230 millions d'abonnés et de 23 sociétés d'exploitation en Afrique et au Moyen-Orient. Les deux entreprises collaboreront dans le cadre de l'expansion internationale de leurs activités, du raccordement international des transmissions, du partage des ressources réseau, etc. Ce protocole d'accord permet à CMI de franchir une nouvelle étape vers son objectif visant à créer un monde interconnecté englobant l'Afrique.

Avec un nombre croissant de câbles sous-marins et terrestres à disposition et de plus en plus de compétences et de produits professionnels, CMI prévoit de s'associer à des opérateurs africains pour créer une plateforme ouverte et coopérative tout en approfondissant ces partenariats en vue de fournir des solutions et des services de télécommunications internationaux complets aux clients.

À propos de China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) est une filiale en propriété exclusive de China Mobile, le plus grand opérateur actuel de télécommunications en termes de réseau et de nombre d'abonnés. Afin de proposer de meilleurs services visant à répondre aux demandes croissantes du marché des télécommunications internationales, CMI a été établie à Hong Kong en décembre 2010. La filiale est principalement responsable de l'exploitation des activités internationales et a étendu sa présence à 21 pays et régions dans le monde. À ce jour, CMI possède plus de 40 ressources de câbles terrestres et sous-marins à l'échelle mondiale, avec un total de largeur de bande de transmission internationale supérieur à 30 T, et dispose de 138 POP (points of presence) couvrant 91 villes « hotspots » dans le monde. En partant de Hong Kong, CMI a considérablement accéléré le développement des centres de données Internet (IDC) de base à l'échelle mondiale, permettant l'établissement d'un solide réseau de cloudification des centres de données.

Mettant à profit le puissant soutien de China Mobile, CMI est un partenaire de confiance qui fournit des solutions et des services de télécommunications internationaux complets aux entreprises, transporteurs et utilisateurs mobiles à l'échelle internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/741802/China_Mobile_International_South_Africa_Office_Opening.jpg