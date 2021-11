China National Silk Museum zeigt laufende Ausstellung „Wearable Nature: The Gain and Give of Fashion

HANGZHOU, China, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- Das China National Silk Museum veranstaltet eine neue Ausstellung mit dem Titel „Wearable Nature: The Gain and Give of Fashion", die am 19. September begonnen hat und noch bis zum 5. Dezember läuft. Mit über 300 Sammlungen, von denen einige noch nie der Öffentlichkeit gezeigt worden sind, zeigt die Ausstellung es sowohl westliche als auch chinesische Bekleidungsgeschichte, Forschungsarbeit und die Möglichkeit einer vollständig nachhaltigen Mode in der Zukunft.