China neemt deel aan gecoördineerde inspanningen op het gebied van COVID-19 gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

BEIJING, 22 april 2020 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily:

Epidemische preventie en bestrijding vereisen gecoördineerde inspanningen; en hetzelfde geldt voor gerelateerd wetenschappelijk onderzoek.

Ten tijde van het 2020 Spring Festival, kwamen Ma Juncai, een onderzoeker van het Institute of Microbiology van de Chinese Academy of Sciences (CAS), en Wei Qiang van het Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC), samen om te brainstormen over de manier waarop een ondersteuningssysteem voor COVID-19 gerelateerd onderzoek ontwikkeld kon worden waarbij gebruik gemaakt zou worden van de krachten van beide partijen.

Het National Microbiology Data Center onder leiding van Ma kon dienen als informatieplatform, terwijl het National Pathogen Resource Collection Center onder leiding van Wei virusstammen kon leveren. Aan het begin van de uitbraak, begonnen de twee onderzoekers met het verkennen van manieren om beter bij te kunnen dragen aan de bestrijding van het virus. Kort na hun brainstormsessie op 24 januari werd het Novel Coronavirus National Science and Technology Resource Service System gelanceerd.

Behalve het publiceren van informatie over virusstammen en de wetenschappelijke gegevens over de virusuitbraak, biedt het systeem ook andere wetenschappelijke en technologische informatie en middelen voor de preventie en bestrijding van de ziekte, zoals methoden voor virusdetectie, genomen, en wetenschappelijke literatuur.

Het systeem is een toonbeeld van gecoördineerde dienstverlening voor geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19.

Een dergelijke samenwerking is niet beperkt tot de wetenschappelijke gemeenschap. Relevante instituten, universiteiten en bedrijven hebben ook samengewerkt om medicijnen en vaccins te ontwikkelen.

Li Hangwen, oprichter en CEO van het biotechnologisch bedrijf Stemirna Therapeutics, zei, "We hebben op 16 januari contact opgenomen met China CDC, in de hoop mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van COVID-19 mRNA-vaccins. "

Li herinnerde zich dat een paar dagen voor het Spring Festival, Tan Wenjie, een onderzoeker van het China CDC, hem de antigenen stuurde die geproduceerd zouden moeten worden. Op basis van de professionele analyse van de virale sequenties, waren onderzoekers van de China CDC van mening dat bepaalde sequenties een immuunreactie zouden kunnen oproepen.

Li zei dat het begin van de vaccinontwikkeling positief was dankzij de waardevolle ervaringen en geavanceerde analysetechnieken van China CDC. Nadat ze de antigenen hadden ontvangen begon het R&D-personeel van Stemirna Therapeutics met het werk dat rond om de klok plaatsvindt.

Om het tekort aan grondstoffen tijdens het Spring Festival te verhelpen, mobiliseerde Li alle partners en leveranciers van zijn bedrijf.

"Toen zij hoorden dat hun producten gebruikt zouden worden voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19, boden zij zoveel mogelijk hulp om ons werk te vergemakkelijken," aldus Li.

Andere innovatieve soorten vaccins worden tevens ontwikkeld door middel van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen, universiteiten en bedrijven. Bijvoorbeeld Xiamen University en Changchun Bcht Biotechnology Co. werken samen aan de ontwikkeling van een neusdruppelvaccin; het Institute of Microbiology van CAS en Chongqing Zhifei Biological Products Co. werken samen om een recombinant eiwitvaccin te ontwikkelen; de Academy of Military Medical Sciences werkt samen met CanSinoBIO voor de ontwikkeling van een vaccin voor het adenovirus.

Nadat het virus was uitgebroken heeft de Chinese wetenschappelijke gemeenschap een nauwe en vruchtbare samenwerking tot stand gebracht en de laatste ontwikkelingen tijdig gedeeld met andere landen.

China heeft de hele genetische sequentie van het virus snel met de rest van de wereld gedeeld, waarvoor het lof ontving van de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap. De inspanningen van het land met betrekking tot het delen van informatie en de gemaakte voortgang is nooit gestopt.

China's Ministerie van Wetenschap en Technologie, de Nationale gezondheidscommissie, en andere afdelingen hebben gezamenlijk het COVID-19 Communicatieplatform voor Academisch Onderzoek opgezet, dat een belangrijk kanaal is geworden voor wetenschappelijk personeel over de hele wereld om de laatste bevindingen met elkaar te delen.

China heeft zijn richtlijnen voor de preventie en bestrijding van COVID-19, alsmede zijn diagnose- en behandelplannen gedeeld met 180 landen en meer dan 10 internationale en regionale organisaties.

Veel Chinese ondernemingen en onderzoeksinstellingen werken met hun buitenlandse collega's samen aan de ontwikkeling van COVID-19 vaccins.

China heeft alle beleidsregels, handleidingen, en klinische richtlijnen veropenbaard voor het opzetten van geïmproviseerde ziekenhuizen. Deze documenten zijn vertaald voor de landen met snelgroeiende COVID-19-uitbraken.

Terwijl de strijd tegen het virus voortduurt, werken onderzoekers onvermoeibaar in laboratoria en afdelingen verder om wetenschappelijke doorbraken na te streven, die ongetwijfeld een grote rol zullen spelen bij het overwinnen van de pandemie.

SOURCE Science and Technology Daily