China otimiza ativamente medidas de resposta à COVID-19 para se preparar melhor para os desafios

PEQUIM, 26 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma vez que várias regiões da China têm observado o aumento de casos de infecção pela COVID-19, os governos locais estão tomando medidas rápidas e precisas para prevenir casos graves, proteger a saúde das pessoas e construir uma barreira contra a epidemia.

Entre essas medidas estão oferecer tratamento médico oportuno, atender às necessidades de medicamentos, melhorar os serviços de saúde para idosos e outros grupos-chave, promover a vacinação contra a COVID-19 e fortalecer a prevenção e o controle da epidemia nas áreas rurais.

Clínicas de febre em pleno atendimento

Nos últimos dias, várias cidades chinesas abriram clínicas de febre em ginásios ou transformaram cabines de teste de ácido nucleico em clínicas temporárias de febre para amenizar a pressão do tratamento médico e algumas delas funcionam 24 horas por dia.

Além disso, as instituições médicas em todos os níveis estão otimizando os procedimentos, expandindo recursos e aumentando a equipe médica de plantão para fazer todos os esforços para atender às necessidades urgentes e ansiosas dos pacientes.

Em Xangai, por exemplo, foi solicitado que clínicas de febre em 145 hospitais secundários e de nível superior permanecessem totalmente disponíveis para atender às necessidades das pessoas por serviços médicos.

Também são disponibilizados hospitais de Internet em muitas cidades para garantir que os residentes possam buscar tratamento médico sem sair de suas casas.

A Comissão municipal de saúde de Pequim informou na quarta-feira que 65 mil pacientes com febre foram tratados nas clínicas de febre da cidade, uma redução de 11% em relação ao pico recente de 73 mil. A demanda por clínicas de febre, de maneira geral, tem diminuído.

Serviços médicos priorizados em grupos-chave

A Comissão Nacional de Saúde pediu às instituições médicas de base que criassem registros para grupos especiais, como idosos que vivem sozinhos, mulheres grávidas e pacientes com problemas de saúde subjacentes, para garantir os serviços médicos necessários.

Ela determinou que os departamentos de relações civis locais realizassem investigações completas em locais de alto risco, incluindo a avaliação de reservas de medicamentos, tratamento médico, serviços de saúde, serviços de vacinação e recursos de resposta a emergências.

Em um centro comunitário de serviços de saúde em Xangai, médicos de família foram vistos avaliando criteriosamente o estado de saúde dos residentes, dando especial atenção a idosos com mais de 80 anos, pacientes com doenças crônicas, pacientes em tratamento de câncer, pacientes passando por hemodiálise, além de gestantes.

Prevenção e controle de epidemias reforçados em áreas rurais

Em resposta à relativa escassez de recursos de serviços de saúde nas áreas rurais e ao aumento dos fluxos populacionais durante os feriados do Ano Novo e da Festa da Primavera, quando as pessoas que trabalham nas cidades geralmente retornam a suas cidades natais, os governos locais estão fortalecendo a prevenção e o controle da epidemia e os serviços de saúde nas áreas rurais.

A construção de clínicas de febre em hospitais municipais é uma parte importante da prevenção de epidemias em áreas rurais.

Tomemos como exemplo a cidade de Jiaozhou, na província de Shandong, no leste da China. A comissão municipal de saúde de Jiaozhou estabeleceu 536 pontos médicos comunitários e organizou 446 profissionais e voluntários para prestar serviços médicos a vilarejos.

Há pelo menos dois profissionais médicos em cada clínica e ponto médico do vilarejo, oferecendo serviços médicos 24 horas por dia, como consultas, distribuição de remédios e transferência de pacientes para grupos-chave.

Intensificação da vacinação

Na China, mais de 90% da população foi totalmente vacinada. Quase 87% das pessoas com mais de 60 anos de idade foram totalmente vacinadas, mas apenas 66,4% das pessoas com mais de 80 anos concluíram o esquema de vacinação.

Com uma população de 267 milhões de pessoas com mais de 60 anos, a China está intensificando a vacinação desse grupo. No final de novembro, o país lançou um plano de trabalho para melhorar a taxa de vacinação entre os idosos.

Medidas como os "canais verdes" para os idosos também são adotadas em diferentes localidades para aumentar a taxa de vacinação.

Com a otimização das medidas de controle da epidemia, o foco da estratégia de resposta à epidemia da China foi desviado do controle de infecções para o tratamento de casos com o objetivo de prevenir casos graves.

A expectativa média de vida da China, uma medida básica do bem-estar nacional, aumentou de 77,3 anos em 2019 para 78,2 anos em 2021, apesar da lacuna em recursos médicos per capita e da tecnologia médica entre o país mais populoso do mundo e os países desenvolvidos.

Mantendo a filosofia centrada nas pessoas, a China conseguiu conter as ocorrências de surtos. Fatos e números mostram algumas "marcas" louváveis da resposta à epidemia da China nos últimos três anos e oferecem uma amostra de certas perspectivas em relação aos esforços no sentido de uma vida normal que se aproxima.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-24/China-actively-optimizes-COVID-19-response-measures--1g1VSDwwxdS/index.html

FONTE CGTN

