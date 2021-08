China Review Studio presenta: Este documental filmado por un director británico revela la historia humanista detrás del desarrollo tecnológico de China

El director de esta serie documental es Christopher Riley del Reino Unido. Tiene un doctorado en ciencias planetarias, ha producido documentales para la BBC, ganó el Premio al Documental del Público Cinematográfico Mundial y el Premio Sir Arthur Clark, así como nominaciones al Premio Emmy y al Premio de la Academia de Televisión Británica.

La filma en China esta vez es la otra visita de Christopher después de la viaja por China en la década de 1990.

Al hablar sobre por qué eligió filmar historias de ciencia y tecnología en China, Riley dijo: "Aunque he pasado muchos años filmando películas sobre ciencia y científicos, no conozco a muchos nombres de los mejores científicos e ingenieros que hayan sido pioneros en sus propias campos de investigaciones en China. Cuando tengo la oportunidad de contar sus historias, me interesa mucho comprender quiénes son y ayudarlos a compartir sus logros científicos con una audiencia más amplia fuera de China ".

En un tiempo de vida limitado, los científicos chinos han llevado la vanguardia del conocimiento humano a lo ilimitado. A través de 5 episodios, esta película muestra de manera vívida y tridimensional sus profundos sentimientos humanistas. El director Riley también se sintió conmovido por el espíritu de los científicos chinos: "Durante su vida, Ellos usan la curiosidad y la determinación para llevar la frontera del conocimiento humano lo más lejos posible. Espero que la audiencia se sienta orgullosa de ellos después de ver la película. En el tiempo corto que he estado con los científicos chinos, su determinación de perseguir mis sueños me ha inspirado mucho ".

Después de eso, la película se transmitirá en Etisalat, Films Media Group TV Network en Norteamérica, Pro Plus TV Network en Eslovenia, JMU Radio Televizija Srbije en Serbia, etc.

FUENTE China Review Studio

