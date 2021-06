- Xinhua Silk Road: China State Grid logra un nuevo avance en la tecnología de distribución de energía de CC

PEKÍN, 29 de junio, 2021 /PRNewswire/ -- State Grid Corporation of China (SGCC) ha logrado nuevos avances tecnológicos en la distribución de energía de corriente continua (CC) con la estación central de Pangdong DC puesta en servicio el martes por State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd, una filial de SGCC.