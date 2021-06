China Unicom e ZTE realizam primeiro teste comercial de solução inteligente de orquestração de rede de rádio do setor

SHENZHEN, China, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de tecnologia para Internet móvel para telecomunicações, empresas e consumidores, e a China Unicom realizaram um teste comercial da primeira solução inteligente de orquestração de rede de rádio do setor, tanto com orquestração do usuário quanto orquestração da rede, em Dalian, na China.

No início de 2021, a ZTE lançou a primeira solução inteligente de orquestração de rede de rádio do setor, com base na visão da ZTE e no trabalho de desenvolvimento de redes 5G. Alimentada pela inteligência nativa da estação base, esta solução melhora as experiências dos usuários em virtude da orquestração do usuário e da orquestração da rede, atendendo aos mais diversos requisitos tanto de serviços B2B quanto B2C.

Os resultados mostram que a orquestração do usuário pode proporcionar melhorias tanto nas experiências dos usuários 5G quanto na taxa de camping do 5G. A taxa de usuário de baixo rendimento de NR no uplink é reduzida em 50%, enquanto o atraso na transferência é reduzido em 50%, e a taxa de camping do 5G aumenta significativamente.

Além disso, quando o compartilhamento dinâmico de espectro 4G/5G está ativado, a orquestração da rede pode ajustar automaticamente as configurações de espectro de acordo com os requisitos de tráfego. A taxa média de transferência do usuário 5G aumenta de 20% a 130%, adaptando-se à configuração do espectro, enquanto o número do usuário 4G e o tráfego permanecem inalterados. Isso traz novas possibilidades para a melhoria da experiência do usuário de NR e simplificação de O&M no cenário de compartilhamento dinâmico de espectro 4G/5G.

Até o momento, a ZTE e a China Unicom fizeram grandes progressos em várias áreas piloto de inovação. Por exemplo, a ZTE ganhou o prêmio anual ICT China 2020 de excelente solução por sua solução de compartilhamento confiável com base na tecnologia blockchain no cenário de compartilhamento de 5G RAN e recebeu o prêmio de melhor prática para coordenação de rede 5G e terminal por sua rede privada 5G de baixa altitude.

Daqui em diante, a ZTE e a China Unicom colaborarão ainda mais entre si na orquestração inteligente de rede de rádio a partir de padrões, produtos e serviços para facilitar a pesquisa, o desenvolvimento e as aplicações comerciais, com o objetivo de construir redes 5G com experiências de usuário aprimoradas e eficiência de rede.

