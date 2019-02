China Unicom et Valid unissent leurs forces pour fournir une activation de la connectivité LTE pour les objets connectes

BARCELONE, Espagne, February 20, 2019 /PRNewswire/ --

China Unicom, un des principaux fournisseurs de télécommunications en Chine, et Valid, fournisseur innovant de solution eSIM, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat visant à fournir une activation de la connectivité LTE pour les clients déployant des systèmes IoT (Internet des Objets) en Chine. Ce partenariat consiste en la fourniture de la technologie eSIM facilitant la gestion des abonnements et de la connectivité LTE pour les fabricants d'objets connectés. Les entreprises présenteront cette première dans l'industrie à l'occasion du prochain Mobile World Congress Barcelona, qui se tiendra du 25 au 28 février à Barcelone, en Espagne.

Le partenariat tire profit de la plateforme de connectivité IoT de Valid, combinée à la plateforme eSIM de China Unicom, qui a été désignée « GSMA Asia Best Mobility Breakthrough » (Meilleure avancée en matière de mobilité en Asie par GSMA) au salon MWC Shanghai 2018, toutes deux utilisant les solutions de gestion des abonnements conformes à la GSMA de Valid et China Unicom. Les entreprises ont testé et démontré avec succès une procédure d'échange de gestion des abonnements pleinement conforme en Chine entre leurs systèmes respectifs. Cette étape essentielle a été atteinte au sein d'un environnement multi-vendeurs interopérable.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Valid dans cette initiative importante pour l'industrie. L'intégration des plateformes eSIM ouvre la voie à une innovation accélérée sur l'ensemble du réseau de China Unicom », a déclaré Chen Feng Wei, directeur général adjoint de China Unicom network. « Avec ce partenariat, nous offrons une expérience véritablement unique et une technologie qui permet une connectivité ininterrompue. »

« C'est un véritable plaisir pour Valid de s'associer avec China Unicom. Ensemble, nous avons atteint une étape majeure pour l'industrie, prouvant une nouvelle fois le leadership et l'expertise des parties impliquées. L'intégration entre la plateforme de service unique de China Unicom, la technologie eUICC de gestion des abonnements de Valid et le réseau LTE de premier ordre de China Unicom permettra aux équipementiers, fabricants d'appareils et prestataires de services de l'IoT de profiter d'une expérience de connectivité ininterrompue en Chine », a déclaré Carlos Affonso D'Aburquerque, PDG de Valid.

À propos de Valid

Valid (BM&FBOVESPA : VLID3 ON) est une entreprise mondiale comptant plus de 60 ans d'expérience dans le marché et un large portefeuille de solutions technologiques axées sur la sécurité pour les secteurs financier et bancaire ainsi que de solutions mobiles, d'identification, de gestion des données, de l'Internet des objets (ITO) et de suivi des marchandises. Valid emploie plus de 6 000 salariés et est présente dans 16 pays. Aujourd'hui, la société possède une participation supérieure à 60 % dans le marché de l'émission de documents d'identification au Brésil, est le cinquième plus important producteur de cartes SIM au monde et compte parmi les 10 plus importants fabricants de cartes bancaires. Les services de Valid s'adaptent parfaitement aux besoins uniques de chaque région dans lesquelles nous opérons afin de créer des solutions personnalisées et intégrées pour nos clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.valid.com.

À propos de China Unicom

China United Network Communications Corporation Limited (« China Unicom ») a été officiellement constituée le 6 janvier 2009 dans le cadre de la fusion entre ce qui était anciennement China Netcom et China Unicom. Elle dispose de filiales dans 31 provinces (régions autonomes et municipalités) à travers la Chine ainsi que dans de nombreuses régions à travers le monde. Il s'agit du seul opérateur de télécommunications listé aux bourses de New York, Hong Kong et Shanghai. La société fait partie du palmarès Fortune 500 depuis de nombreuses années et a été classée à la 273e place en 2018.

China Unicom exploite une vaste gamme de services, y compris des services de communication fixes et mobiles, des installations de communication nationales et internationales, un service international de location privée (International Private Lease - IPL) de satellites, des services de communication de données, des services d'accès au réseau, des services de télécommunications à valeur ajoutée et une intégration des systèmes relatifs aux services d'informations et de communications. Le 28 avril 2009, China Unicom a dévoilé sa marque offrant un service complet, « Wo », qui propose le concept de service innovant et constant de China Unicom et qui vise à fournir un soutien global aux clients particuliers, professionnels et domestiques.

China Unicom a mis en place un réseau moderne de communication avec une couverture nationale et une portée mondiale. L'entreprise déploie activement des réseaux à haut débit fixes et mobiles et progresse dans la mise en œuvre de la stratégie « Broadband China » au niveau institutionnel, dans l'objectif de proposer à ses utilisateurs des services d'informations et de communications complets et haut de gamme. En tant que détenteur de licences TD-LTE et LTE FDD 4G, China Unicom a ouvert la voie à une nouvelle étape dans le développement de la 4G.

