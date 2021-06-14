China Unicom и ZTE впервые испытают интеллектуальную систему оркестровки радиосвязи

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, и компания China Unicom провели коммерческое испытание первого в отрасли интеллектуального решения для оркестровки радиосетей, предусматривающего как оркестровку пользователей, так и интеграцию сетей в Даляне, Китай.

В начале 2021 года компания ZTE выпустила первое в отрасли интеллектуальное решение для оркестровки радиосети, основанное на концепции ZTE и работе по развитию сетей 5 G . Благодаря собственным интеллектуальным функциям базовой станции это решение повышает качество взаимодействия с пользователями за счет пользовательской и сетевой оркестровки, удовлетворяя более разнообразным требованиям сервисов B 2 B и B 2 C .

Результаты показывают, что оркестровка пользователей может способствовать улучшению как пользовательского опыта 5 G , так и соотношения числа базирований 5 G . Коэффициент для пользователей с низкой пропускной способностью составляет 50%, тогда как время задержки передачи уменьшается на 50%, а соотношение базирования 5 G значительно увеличивается.

Кроме того, при динамическом распределении спектра 4 G /5 G сетевая оркестровка может автоматически корректировать конфигурации спектра в соответствии с требованиями к трафику. Средняя пропускная способность 5 G увеличивается на 20–130%, адаптируясь к конфигурации спектра, в то время как число пользователей и трафик 4 G остаются неизменными. Это открывает новые возможности для повышения качества обслуживания пользователей NR и упрощения процессов эксплуатации и технического обслуживания в рамках сценария распределения динамических спектров 4 G /5 G .

На сегодняшний день компании ZTE и China Unicom добились значительного прогресса в различных инновационных экспериментальных областях. Например, компания ZTE получила премию ICT China 2020 Annual Excellent Solution Award за свое надежное решение на основе блокчейн-технологии в сценарии 5G RAN, а также была удостоена премии Best Practice Award за сеть 5G и координацию терминалов для своей низковысотной частной сети 5G.

В дальнейшем ZTE и China Unicom будут продолжать сотрудничество в области оркестровки интеллектуальных радиосетей на основе стандартов, продуктов и услуг для облегчения исследований, разработок и коммерческих приложений в целях построения сетей 5G с расширенным пользовательским опытом и эффективностью сетей.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: veronica.karliukevich@zte.com.cn

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