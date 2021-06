China Unicom y ZTE realizan la primera prueba comercial para radio inteligente

China Unicom y ZTE realizan la primera prueba comercial de la industria de la solución de orquestación de red de radio inteligente

SHENZHEN, China, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un destacado proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil, y China Unicom han llevado a cabo una prueba comercial de la primera solución de orquestación de red de radio inteligente de la industria, con orquestación para usuarios y orquestación de redes, en Dalian, China.

Desde principios del año 2021, ZTE ha puesto en marcha la primera solución de red de radio de orquestación inteligente de la industria, que se basa en la visión y el trabajo de ZTE para el desarrollo de redes 5G. Estando impulsada por medio de la inteligencia nativa de la estación base, la solución mejora la experiencia del usuario según la orquestación del usuario y la orquestación de la red, todo ello al tiempo que cumple con los requisitos más diversos de los servicios B2B y B2C.

Los resultados sirven para demostrar que la orquestación de usuarios puede lograr una mejora, ya sea a nivel de las experiencias de usuario de 5G como en la proporción de acampada 5G. La proporción de usuarios de bajo rendimiento del enlace ascendente NR se reduce a nivel de un 50%, a la vez que el retraso en el traspaso se reduce en un 50% , todo ello mientras que la proporción de acampada 5G aumenta de forma considerable.

Además, como el uso compartido de espectro dinámico 4G / 5G está activado, la orquestación de la red puede ajustar automáticamente todo lo que hace referencia a las configuraciones del espectro de acuerdo con los requisitos del tráfico. El rendimiento promedio de los usuarios de 5G aumenta entre un 20% y un 130%, adaptándose a la configuración del espectro, a la vez que el número de usuarios de 4G y el tráfico no se ven afectados. Esto sirve para proporcionar nuevas posibilidades para la mejora de la experiencia del usuario de NR y la simplificación de O&M en el escenario de uso compartido de espectro dinámico 4G/5G.

Hasta el momento, ZTE y China Unicom han logrado alcanzar grandes avances dentro de varios campos piloto de innovación. Por ejemplo, ZTE ganó el ICT China 2020 Annual Excellent Solution Award por su solución de intercambio de confianza y que está basada en la tecnología blockchain en el escenario de uso compartido de 5G RAN, y fue galardonado con el Best Practice Award for 5G Network and Terminal Coordination por su 5G privado de baja altitud dentro de la red.

En el futuro, ZTE y China Unicom van a seguir colaborando entre ellas en el sector de la orquestación de redes de radio inteligentes a partir de estándares, productos y servicios para facilitar la investigación, el desarrollo y las aplicaciones a nivel comercial, con el objetivo de construir redes 5G que dispongan de experiencias de usuario mejoradas y una eficiencia de la red.

