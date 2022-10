China vê desenvolvimento vigoroso de sua indústria transformadora

PEQUIM, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Um relatório do People's Daily:

A produção industrial de valor agregado da China cresceu de 20,9 trilhões de yuans (3,1 trilhões de dólares) em 2012 para 37,3 trilhões de yuans em 2021, com uma taxa média de crescimento anual de 6,3%.

Durante o mesmo período, a produção de valor agregado da manufatura aumentou de 16,98 trilhões de yuans para 31,4 trilhões de yuans, representando quase 30% da produção global total.

A China manteve o maior produtor de mais de 40% dos 500 principais produtos industriais do mundo.

Essas realizações inspiradoras refletem o crescimento constante do setor manufatureiro da China em termos de quantidade e qualidade. O setor manufatureiro chinês, com um sistema industrial e cadeia de suprimentos mais completos, chegou a um novo nível em relação à força abrangente, capacidade de inovação e competitividade.

Nos últimos 10 anos, a indústria manufatureira da China testemunhou conquistas e mudanças históricas, que estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento do país.

A indústria melhorou continuamente sua força abrangente e os players do mercado também ganharam maior vitalidade. Até agora, a China alimentou mais de 400.000 empresas industriais acima de seu tamanho designado, ou aquelas com receita comercial principal de 20 milhões de yuans ou acima, bem como mais de 40.000 pequenas e sofisticadas especializadas e médias empresas que produzem produtos novos e exclusivos.

A qualidade do sistema de fornecimento para a indústria manufatureira da China melhorou significativamente. O país ficou no topo do mundo em termos de produção e vendas de novos veículos de energia e, a partir de 2021, o volume de remessas de smartphones 5G na China atingiu 266 milhões de unidades.

Além disso, o país acelerou a modernização dos modelos de produção na indústria transformadora e fez novos progressos no desenvolvimento high-end, inteligente e verde da indústria. Ele fez avanços na fabricação de aviões, programas espaciais tripulados, equipamentos de energia e máquinas-ferramentas de controle numérico high-end. Até o final de 2021, a taxa de controle digital dos principais processos em empresas industriais e a taxa de penetração das ferramentas digitais de P&D e design atingiram 55,3 e 74,7%, respectivamente.

A inovação e as principais tecnologias continuam a ser a principal competitividade do setor de manufatura. A partir de 2021, o investimento em P&D do setor atingiu 1,54%, ante 0,85% em 2012, e o número ficou em 10,3% entre empresas especializadas e sofisticadas que produzem produtos novos e exclusivos. Mais de 570 empresas industriais chinesas entraram na lista das 2.500 maiores empresas globais em termos de investimento em P&D.

A China construiu 23 centros nacionais de inovação em manufatura e aqueles construídos em conjunto pelos governos central e local, e ofereceu apoio na construção de 125 plataformas básicas de serviço público para tecnologia industrial. A inovação é agora tomada como uma prioridade no desenvolvimento da indústria transformadora, para tornar o setor mais saudável e mais robusto.

A União Internacional de Ferrovias publicou recentemente dois padrões internacionais para o projeto de infraestrutura ferroviária de alta velocidade e fornecimento de energia, que foram principalmente elaborados e desenvolvidos pela China.

Espera-se que a China torne sua indústria de manufatura ainda mais forte, pois mantém um crescimento rápido, melhora a capacidade de inovação, além de acelerar a digitalização e a transição verde.

FONTE People's Daily

SOURCE People's Daily