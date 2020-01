Chinas Wuliangye heißt das neue chinesische Mondjahr auf dem Times Square, New York, willkommen

NEW YORK, 23. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin Co., Ltd., richtete der weltweiten chinesischen Gemeinde vor Beginn des neuen chinesischen Mondjahres, der in diesem Jahr auf den 25. Januar fällt, auf dem Times Square, New York, vom sogenannten „China Screen" aus seine Grüße aus.

Der Wuliangye-Baijiu, eine klassische Spirituose des Unternehmens, beeindruckte auf dem Bildschirm vor dem Hintergrund eines strahlend roten und goldenen Feuerwerks.