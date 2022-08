Chine : l'effervescence dans les ports reflète la reprise économique

PÉKIN, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage du People's Daily :

Le port de Rugao, dans la province de Jiangsu à l'est de la Chine, est en pleine effervescence ces jours-ci. Des ponts roulants soulèvent sans cesse des conteneurs et divers types de marchandises sont déchargés de gigantesques navires sur l'eau.

Au 15 juillet, le terminal international Suzhong du port de Rugao avait traité 300 000 unités équivalentes de 20 pieds (EVP) cette année, soit 6,8 % de plus que l'année dernière.

Les ports sont un baromètre du commerce extérieur et de l'économie du pays. Hormis le port de Jiangsu, les principaux ports situés le long du littoral chinois sont tous florissants.

Le débit mensuel du port de la baie de Bohai, dans la province du Shandong à l'est de la Chine, a dépassé pour la première fois 50 000 EVP en mai dernier, et le débit quotidien du port de Shanghai a atteint des niveaux pré-pandémiques. Le débit total du port de Zhongshan, dans la province du Guangdong au sud de la Chine, a augmenté de 6,4 % par rapport à l'année dernière au cours de la période janvier-juin de cette année.

Le commerce extérieur de marchandises de la Chine a bondi de 14,3 % en juin cette année. Des efforts sont continuellement déployés pour assurer une logistique fluide dans les ports du pays, et l'environnement des affaires dans les ports s'améliore constamment, ce qui a jeté des bases solides pour assurer une croissance régulière et de qualité du commerce extérieur.

Le développement de l'économie portuaire est intimement lié aux technologies intelligentes. Des grues automatisées à la visibilité logistique en temps réel, l'application des technologies intelligentes a apporté des changements radicaux aux ports ces dernières années.

Par exemple, l'efficacité de la manutention au terminal entièrement automatisé du port de Qingdao, dans la province du Shandong à l'est du pays, est de 50 % supérieure à celle de ports similaires. Dans la quatrième phase du port en eau profonde de Yangshan à Shanghai, le plus grand terminal à conteneurs automatisé du monde, les grues portiques sur rails sont contrôlées à distance par une équipe de neuf personnes, alors qu'elles nécessitaient 119 opérateurs par le passé.

En optimisant les dispositifs et les procédures de travail grâce aux technologies, les ports chinois améliorent leurs performances économiques et réduisent davantage les coûts pour prendre une longueur d'avance dans une concurrence mondiale de plus en plus féroce.

L'interaction terre-mer ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des ports. L'intérieur du pays reste une vaste réserve pour les ports, et les ports sont des débouchés importants pour l'intérieur du pays. Pour se développer, les ports doivent tirer parti des avantages complémentaires des régions intérieures.

Pour rendre les services portuaires plus accessibles et fluidifier les routes maritimes, des efforts doivent être consentis pour améliorer le transfert des marchandises, raccourcir les procédures de travail et réduire les distances de transport.

Le port de Lianyungang, dans la province de Jiangsu à l'est de la Chine, est relié de manière « transparente » au réseau de trains de marchandises Chine-Europe. Les marchandises transportées par train vers le port, des quatre coins du pays, sont immédiatement distribuées à l'étranger par des cargos. Les routes maritimes très fréquentées donnent une forte impulsion au développement des régions qui les longent.

Des chaînes industrielles et d'approvisionnement sûres et fluides sont essentielles au développement des ports. Tout en veillant à la bonne exécution des activités traditionnelles, les ports chinois ne cessent de développer les services numériques et d'étendre leur champ d'action au commerce, à la finance, aux assurances et à la compensation électronique.

Les ports sont toujours un symbole d'ouverture et d'espoir. Bien que le développement de la Chine soit confronté à davantage de risques et de défis, les fondamentaux qui soutiennent la croissance économique à long terme du pays restent intacts. Les ports en effervescence et les cargos chargés à pleine capacité sont le signe que l'économie chinoise va connaître une croissance stable.

En tirant un meilleur parti des avantages des ports, en fluidifiant le cycle économique national et en promouvant le modèle de développement de la « double circulation », la Chine parviendra certainement à une stabilité et une croissance économiques à long terme.

