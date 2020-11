Chinesischer Brückenbauer trägt weltweit zur Infrastruktur bei

QINHUANGDAO, China, 26. November 2020 /PRNewswire/ -- Im Oktober setzte die China Railway Shanhaiguan Bridge Group Co. (CRSBG), ein Tochterunternehmen der China Railway Hi-Tech Industry Co., mit der Eröffnung der neuen Slussen-Brücke in Schwedens Hauptstadt Stockholm einen wichtigen Meilenstein seiner Firmengeschichte. CRSBG lieferte die Stahlstruktur und wichtige Bauteile für dieses Projekt, das der neunte Stahlbrückenbau des Unternehmens in Europa gewesen ist.