Chinesischer Immobilienentwickler Country Garden steigt in der Fortune Global 500-Liste 2020 auf den 147.Platz auf

Fünf chinesische Immobilienfirmen waren in der Liste platziert, wobei Country Garden vom 177. Platz im letzten Jahr auf den 147. Platz aufstieg. Das Unternehmen rangierte unter den in der Liste platzierten Immobilienentwicklern in Bezug auf Umsatz, Gewinn und Eigenkapitalrendite an erster Stelle. Gemäß den verfügbaren Daten verbuchte Country Garden einen Umsatz von 70,335 Milliarden USD, was einem Umsatzwachstum von 22,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Gewinn erhöhte sich um 9,4 Prozent auf 5,725 Milliarden USD. Die Eigenkapitalrendite lag bei 26,2 Prozent.

Country Garden konnte damit seine Platzierung seit dem ersten Erscheinen in der Liste im Jahr 2017 das vierte Jahr in Folge verbessern. 2019 erreichte das Unternehmen die größte Verbesserung aller gelisteten Einzelunternehmen, ein Beweis für die schnellen Verbesserungen der Leistung.

In den letzten Jahren erfuhr Country Garden in Bezug auf verschiedene Kennzahlen, darunter Größe und Einkommen, ein enormes Wachstum. Statistiken zeigen, dass der Entwickler hinsichtlich des Wachstums von Verkäufen, Umsätzen und Nettogewinn die Immobilienbranche von 2016 bis 2019 anführte. Während dieses Zeitraums stiegen die Verkäufe des Unternehmen um 149,8 Prozent von 308,84 Milliarden Yuan (ca. 44,4 Milliarden USD) auf 771,53 Milliarden Yuan (ca. 111,1 Milliarden USD) (vollständige Daten einer Drittpartei), während der Umsatz um 217,4 Prozent von 153,09 Milliarden Yuan (ca. 22,0 Milliarden USD) auf 485,91 Milliarden Yuan (ca. 69,9 Milliarden USD). Der Nettogewinn stieg um 348 Prozent von 13,66 Milliarden Yuan (ca. 1,9 Milliarden USD) auf 61,2 Milliarden Yuan (ca. 8,8 Milliarden USD).

Trotz der Marktschwankungen war der Geschäftsbetrieb von Country Garden äußerst stabil. Der Entwickler bewies während der Covid-19-Pandemie seine ausgezeichnete Risikostabilität, obwohl die gesamte Immobilienbranche einen starken Verkaufseinbruch erlitt. Die Firma nahm mit einem aggregierten Umsatz von 321,23 Milliarden Yuan (ca. 46,2 Milliarden Dollar) im Zeitraum von Januar bis Juli 2020 den ersten Platz der Branche ein. Nachdem die chinesische Regierung die Pandemie eindämmen konnte und sich die Wirtschaft das Landes nach und nach erholte, verzeichnete der Entwickler seit März 2020 fünf Monate in Folge eine Zunahme der Verkäufe. Bemerkenswert ist zudem, dass die Verkäufe im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 27,52 Prozent auf 54,28 Milliarden Yuan (ca. 7,8 Milliarden USD) stiegen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1226095/Country_Garden_Holdings.jpg

