Chińska firma Seraphim dostarczy moduły do największej inteligentnej farmy solarnej w Australii

CHANGZHOU, Chiny, 12 grudnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., zwana dalej Seraphim, światowej klasy producent produktów solarnych z Chin, ogłosiła niedawno, że dostarczy przełomowe, inteligentne moduły na potrzeby projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9 MW w Australii.

Położona 95 km na zachód od Moree w Nowej Południowej Walii elektrownia opracowywana jest przez firmę Kanowna Solar PL. W elektrowni ma zostać wykorzystanych 27 500 modułów 325 W Seraphim MX ze zintegrowanymi optymalizatorami na poziomie ogniw Maxim. Budowa elektrowni rozpocznie się na początku roku 2019.

Zgodnie z doniesieniami inteligentne moduły produkcji firmy Seraphim mogą zapewnić aż do 1,5 modułu więcej w szeregu ze względu na funkcję ograniczenia woltażu, co znacznie ograniczy koszty i przyczyni się do większego zrównoważenia rozwiązania w dużych elektrowniach i projektach komercyjnych. Tymczasem w porównaniu do tradycyjnych modułów moduły inteligentne mogą minimalizować straty związane z brakiem dopasowania systemów DC oraz długoterminową degradację, co prowadzi do zwiększenia poziomu produkcji nawet o 5%.

– Z przyjemnością podejmiemy współpracę z Kanowna w zakresie tego przełomowego, inteligentnego projektu solarnego. Jest to ogromnie ważny kamień milowy dla obu firm, a także dla całego rynku energii solarnej w Australii – skomentował Polaris Li, prezes firmy Seraphim.

– Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z Seraphim przy tym przełomowym projekcie. Nasz zespół inżynierów spędził kilka miesięcy na dokładnej ocenie zalet optymizatorów. Optymizatory Maxim wykorzystywane przez Seraphim idealnie sprawdzają się w zastosowaniach przemysłowych energii solarnej ze względu na wydajny kosztowo projekt oraz wewnątrzmodułową optymalizację szeregów – skomentowała dr Emma Mailler, główna dyrektor Kanowna Solar.

O Seraphim

Założona w 2011 r. firma Seraphim zdobyła ogromne sukcesy w krótkim czasie. Firma zdobyła odznaczenie Tier-1 przyznawane przez BNEF, status Top Performer DNV GL, a także lojalność najbardziej wymagających klientów z całego świata. Biorąc pod uwagę całkowitą moc generacji na poziomie 6 GW w ponad 40 krajach, firma Seraphim obsługuje wymagających klientów międzynarodowych, zapewniając im wysokiej jakości produkty i profesjonalne usługi.

O Kanowna

Za projektem Kanowna stoją firmy Meralli Projects i Kinelli, które z powodzeniem realizują wydajne kosztowo, nagradzane projekty w skali przemysłowej w Australii bez konieczności pozyskiwania dotacji rządowych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.seraphim-energy.com.

