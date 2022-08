Chińska firma Wuling wprowadza do międzynarodowej sprzedaży swój pierwszy pojazd elektryczny Air ev ‒ na początek trafi on na rynek Indonezji

DŻAKARTA, 10 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 8 sierpnia firma Wuling, chiński producent samochodów, świętowała wprowadzenie na rynek indonezyjski swojego pierwszego pojazdu elektrycznego – Air ev (wersja z kierownicą po prawej stronie). Jest to ważny kamień milowy dla Wuling New Energy, jeśli chodzi o zasięg globalny firmy, ponieważ tym samym notuje ona milion wyprodukowanych modeli. Airlangga Hartarto, minister koordynujący sprawy gospodarcze, oraz Agus Gumiwang Kartasasmita, minister ds. przemysłu w Indonezji, wraz z ambasadorem Chin w Indonezji Lu Kangiem, wzięli udział w zorganizowanej z tej okazji ceremonii.

Spółka Wuling New Energy, z siedzibą w Chinach, sprzedała ponad milion pojazdów w ciągu 5 lat, co czyni ją wiodącą marką motoryzacyjną na świecie, która najszybciej osiągnęła ten cel. Aby dotrzymać tempa globalnemu rozwojowi rynkowemu, pojazd Air ev pozwoli firmie przyspieszyć ekspansję na rynkach światowych, z pierwszym przystankiem w Indonezji. Następnie Air ev trafi do Indii, Egiptu i innych krajów świata, umacniając Chiny na pozycji lidera w obszarze produkcji inteligentnych samochodów.

Wprowadzenie do międzynarodowej sprzedaży pojazdu Air ev wpisuje się w realizację strategii błękitnego oceanu przyjętą w ramach inicjatywy „Pasa i drogi" oraz podkreśla mocne strony Chin w obszarze inteligentnej produkcji. Rząd indonezyjski zauważył ogromne znaczenie rozwoju firmy Wuling, jako najlepiej sprzedającej się chińskiej marki samochodowej w Indonezji. W ramach przygotowań do ogólnoświatowej premiery pojazd Air ev zostanie zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych Indonesian International Auto Show w dniu 11 sierpnia.

Zdobywając międzynarodowe uznanie i zbierając pozytywne opinie, Air ev ma poprawić wizerunek chińskich marek na świecie. W listopadzie 2022 r. na Bali w Indonezji odbędzie się szczyt G20. Ze względu na najwyższej jakości doświadczenia związane z podróżowaniem oraz zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, Air ev został wybrany jako oficjalny pojazd tej imprezy. Wuling zademonstruje tym samym innowacyjne osiągnięcia chińskiej inteligentnej produkcji na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do sukcesu szczytu G20.

Wuling New Energy realizuje strategię rozwoju opartego na innowacji. Firma zamierza dołożyć wszelkich starań, aby posunąć się naprzód w swoich działaniach międzynarodowych, kontynuując dostarczanie wysokiej jakości pojazdów opartych na nowych źródłach energii i doświadczeń serwisowych globalnym właścicielom samochodów, a jednocześnie dowodząc zaawansowanym technologicznie możliwościom produktów „wytworzonych w Chinach".

SGMW

Założona w 2002 roku firma SGMW jest właścicielem dwóch wysoko cenionych chińskich marek samochodowych „Wuling" i „Baojun". Obecnie SGMW posiada pięć głównych baz produkcyjnych: siedzibę główną Liuzhou Hexi, bazę Liuzhou Baojun, oddział Qingdao, oddział Chongqing oraz PT SGMW. W 2021 r. SGMW sprzedała 1 760 176 pojazdów, co oznacza wzrost o 13,5 procent w skali roku, dzięki czemu jest to nie tylko krajowa marka samochodowa numer 1 pod względem wielkości sprzedaży, ale także została dobrze przyjęta przez ponad 25,5 mln klientów. W 2021 r. spółka wyeksportowała 145 550 pojazdów i części zamiennych do ponad 40 krajów i regionów świata, w tym do Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, na Bliski Wschód i do Azji Południowo-Wschodniej.

SOURCE SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd