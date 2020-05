Chińska spółka CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) bada nowe modele zagranicznej sprzedaży modułów

Innowacja odpowiedzią na nowe wyzwania spowodowane COVID-19.

ZHENJIANG, Chiny, 22 maja 2020 /PRNewswire/ -- Spółka CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. nawiązała współpracę z Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. z zamiarem aktywnego badania nowych modeli sprzedaży na rynki zagraniczne. Podczas ceremonii podpisania umowy o współpracy, która odbywała się 18 maja 2020 r. prezes CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Li Jingnan przekazał tablicę dyrektorowi generalnemu Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Ge Xianglin. Na mocy porozumienia Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) będzie pośrednikiem sprzedaży modułów CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) na rynki poza granicami Chin.