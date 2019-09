CHINT führt globale Konferenz zu innovativen Lösungen für intelligente Energie durch

Der Event zog Forscher von akademischen Einrichtungen, Branchenexperten und führende Marktteilnehmer aus über 140 Ländern an, und auch Geschäftspartner von CHINT aus aller Welt waren dabei. Die Teilnehmer kamen zusammen, um über Trends in der Industrie und über wichtige Themen zu diskutieren und um ihr Wissen darüber auszutauschen. Auf den besonders hervorzuhebenden Diskussionsveranstaltungen gab es Keynote-Reden zu den innovativsten Beiträgen von CHINT zur Industrie 4.0, in den Bereichen Energiespeicher und Solarstrom, intelligente Netze und Smart Meter sowie auf dem Gebiet der Niederspannung.

Als Trendsetter bei intelligenten Energielösungen hat CHINT bereits eine Reihe von intelligenten und autonomen Systemen, Lösungen und Produkten auf den Markt gebracht, die mithilfe von erhobenen Daten und Maschinellem Lernen betrieben werden. Das CHINT Cloud Center nutzt die Möglichkeiten des Cloud Computing, um für die Produktion und beim industriellen Management datengestützte Dienstleistungen anbieten zu können. Im Internet der Dinge für den Energiesektor ebenso wie für die Industrie hat CHINT bereits Lösungen und Systeme entwickelt, die den Umbau und auch das Wachstum in diesen Bereichen vorantreiben. Im Rahmen einer Werbeveranstaltung während der Konferenz führte CHINT seine wichtigsten Innovationen und Produkte vor, wie etwa die neu vorgestellte CHINT Cloud (CHINT Industrial Internet Platform) und den neuen Stromzähler CHINT Kunlun. Das Unternehmen gab detaillierte Einführungen zu seiner neuen intelligenten Lösung für ein elektrisches Schaltschranksystem und zu seiner neuen Lösung zur Stromspeicherung und zum Fehlerstromschutz. CHINT präsentierte dem Publikum auf der Werbeveranstaltung nicht nur ein umfassendes Bild seiner weltweiten Geschäftstätigkeiten, sondern stellte auch die aktuellsten Branchentrends sowie innovative Geschäftsmodelle vor.

Neben einer Vielzahl von innovativen Produkten und Dienstleistungen hat CHINT schon eine Reihe von Energieprojekten in Ländern erfolgreich an den Start gebracht, die an der Initiative „Neue Seidenstraße" teilnehmen, wie etwa Ägypten, Vietnam, Bangladesch und Brasilien.

CHINT ist derzeit über 22 Niederlassungen rundum den Globus in über 140 Ländern aktiv. Unterstützt wird es dabei von drei globalen Forschungs- und Entwicklungszentren in Nordamerika, Europa und in der Asien-Pazifik-Region, die zusammen bereits über 4.000 Patente erhalten haben.

Informationen zu CHINT

CHINT ist ein weltbekannter Anbieter von Lösungen für intelligente Energie. Um mit dem Trend einer integrierten Entwicklung bei moderner Energieversorgung, intelligenter Produktion und digitaler Technik Schritt zu halten, hat CHINT die Geschäftsstrategie „One Cloud & Two Nets" (Eine Cloud und zwei Netze) übernommen. Schwerpunkt hier ist ein System bei der Stromversorgung, das aus Einspeisung, Speicherung, Übertragung, Verteilung und Verbrauch besteht. CHINT, das sich immer mehr zu einem Plattform-Unternehmen entwickelt, bietet öffentlichen Institutionen, industriellen und kommerziellen Anwendern sowie Terminal-Nutzern durch den Aufbau einer regionalen Ökosphäre mit intelligenter Energieversorgung ein Komplettpaket aus Energielösungen.

Website: http://en.chint.com/

Facebook: https://www.facebook.com/chintgroup/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chintelectric/

Twitter: https://twitter.com/GroupChint

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995963/CHINT_Group_speech_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995964/CHINT_Group_speech_2.jpg

Related Links

http://en.chint.com/



SOURCE CHINT