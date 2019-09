CHINT organise une conférence mondiale sur l'innovation dans les solutions d'énergie intelligente

L'événement a attiré des chercheurs universitaires, des experts du secteur et des acteurs majeurs de plus de 140 pays, ainsi que des partenaires commerciaux de CHINT provenant du monde entier. Les participants se sont réunis pour discuter et partager leur expérience concernant les tendances et les problèmes critiques du secteur. Les interventions portant sur les caps franchis par CHINT en matière d'innovation à l'ère de l'industrie 4.0, sur le stockage de l'électricité et l'énergie solaire, sur le réseau intelligent, sur le compteur intelligent ainsi que sur les champs de basse tension font partie des discussions qui ont marqué l'événement.

À la pointe des solutions d'énergie intelligente, CHINT a déployé une gamme de systèmes, solutions et produits intelligents et autonomes reposant sur les données et l'apprentissage automatique. Le Cloud Center de CHINT adopte le cloud computing pour proposer des services de données destinés à la fabrication et à la gestion industrielle. Dans le domaine de l'internet des objets appliqué à l'énergie et à l'industrie, CHINT a mis au point des solutions et des systèmes permettant de favoriser la transformation et la croissance. Au cours de la conférence et de la session de promotion, CHINT a présenté ses innovations et produits clés, notamment son nouveau cloud, CHINT Cloud (la plateforme internet industrielle de CHINT), et son nouveau compteur d'électricité, CHUN Kunlun. La société a donné un aperçu détaillé de sa nouvelle solution intelligente pour système d'armoire électrique, ainsi que de ses nouvelles solutions pour le stockage de l'électricité et la protection contre les fuites à la terre. Lors de la session de promotion, CHINT a présenté au public non seulement une vision globale de ses activités à travers le monde, mais également les tendances les plus récentes du secteur et ses modèles commerciaux novateurs.

Outre la création de divers produits et services innovants, CHINT a également mené à bien divers projets énergétiques dans plusieurs pays participant à l'initiative « la Ceinture et la Route », dont l'Égypte, le Vietnam, le Bangladesh et le Brésil.

CHINT travaille actuellement avec plus de 140 pays à travers 22 succursales réparties dans le monde entier. Elle est épaulée par trois centres de recherche et développement mondiaux, qui sont situés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique et dont le travail a généré plus de 4000 brevets.

CHINT est un fournisseur de solutions d'énergie intelligente de renommée mondiale. Pour aller dans le sens de la tendance qui est au développement intégré de l'énergie moderne, à la fabrication intelligente et à la technologie numérique, CHINT a adopté One Cloud & Two Nets (un cloud et deux réseaux), une stratégie commerciale qui se concentre sur les systèmes d'approvisionnement, de stockage, de transport, de distribution et de consommation de l'électricité. Grâce à sa transformation en une entreprise dotée d'une plateforme, CHINT est en mesure de fournir un ensemble de solutions d'énergie destinées aux institutions publiques, aux utilisateurs commerciaux et industriels et aux utilisateurs de terminaux en construisant une écosphère régionale permettant d'exploiter l'énergie de façon intelligente.

