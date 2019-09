CHINT permet aux visiteurs de la CITIE de prendre les commandes d'une usine du futur

L'événement, qui s'est tenu au centre international des congrès et des expositions de Wenzhou, comptait 12 sections thématiques présentant le monde de plus en plus interconnecté de l'approvisionnement en énergie et de la technologie de pointe. Pour sa contribution à la conférence, CHINT a exposé divers produits intelligents et modèles numériques issus des secteurs de l'énergie, de l'automatisation, de la fabrication et de la gestion urbaine. Les visiteurs ont pu voir de près comment les nouvelles sources d'énergie et les réseaux électriques, parcs industriels, productions et équipements nouvelle génération étaient connectés par le biais d'un seul système CHINT centralisé. Au sein du système, clou de l'exposition de CHINT, les innovations développées par CHINT dans le domaine de l'Internet des objets pour l'énergie et de l'Internet des objets pour l'industrie étaient également mises en avant.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de montrer les produits de CHINT à l'occasion de la CITIE. En invitant les visiteurs à prendre les commandes de notre système et à interagir avec, nous espérons leur offrir une expérience immersive unique », a déclaré Nan Cunhui, président de CHINT Group.

Nouvelle énergie intelligente

CHINT fournit des produits photovoltaïques (PV) et des services ad hoc dans le monde entier. Dans la zone d'exposition, les visiteurs ont pu découvrir en détail les projets PV sur mesure mis en œuvre par l'entreprise à travers le monde, ce grâce à une modélisation 3D, à une présentation diffusée en directe et à des données opérationnelles en temps réel.

Alimentation électrique intelligente

Les visiteurs ont eu la possibilité d'examiner les solutions énergétiques innovantes proposées par CHINT dans le domaine de l'automatisation de l'énergie, de la surveillance et de la distribution électrique. Ils ont également pu embarquer à bord d'une maquette numérique les emmenant à toute allure sur un parcours digital empli de solutions futuristes, notamment d'infrastructures de pointe pour les gares, les centrales électriques et les bâtiments commerciaux et résidentiels, tous créés pour un monde interconnecté.

Fabrication intelligente

Pour la première fois, les visiteurs ont eu la possibilité d'observer l'usine et les services de production de CHINT, et en particulier une modélisation interactive d'atelier. Ils ont ainsi pu prendre manuellement les commandes de l'usine, dirigée par le biais d'une plateforme de surveillance numérique. Ceux qui sont parvenus à gérer le processus ont pu ramener chez eux un produit qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, et qu'ils ont pu voir « sortir » de la chaîne de production.

À propos de CHINT

CHINT est un fournisseur de solutions d'énergie intelligente qui jouit d'une renommée mondiale. Pour se conformer à la tendance du développement intégré de l'énergie moderne, de la fabrication intelligente et de la technologie numérique, CHINT a fait de la stratégie « un cloud et deux réseaux » sa stratégie commerciale, et se concentre sur le système énergétique d'approvisionnement, de stockage, de transmission, de distribution et de consommation. En passe de devenir une entreprise plateforme, CHINT fournit toute une gamme de solutions énergétiques aux institutions publiques, aux utilisateurs industriels et commerciaux et aux utilisateurs finaux, en construisant une écosphère régionale d'exploitation de l'énergie intelligente.

