CHINT Solar, ainsi que son partenaire INTEC Energy Solutions (INTEC), ont obtenu un contrat EPC de 328 MWp avec le développeur solaire danois BeGreen A/S

HANGZHOU, Chine, le 11 février 2022 /PRNewswire/ -- CHINT Solar est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec INTEC Energy Solutions (INTEC) pour offrir le service EPC pour BeGreen A/S, l'un des plus grands portefeuilles de centrales solaires d'Europe du Nord au Danemark, avec une capacité totale de 328 MWp, comprenant trois centrales solaires à grande échelle situées à Barmosen (137.3 MWp), Bregentved (111,7 MWp) et Vildbjerg (66,7 MWp) et une extension supplémentaire de 13 MWp. Le partenariat sur ce dernier portefeuille accélérera la mise en place d'infrastructures locales propres et la stratégie à long terme de développement durable des énergies renouvelables pour chaque partie.

Pour CHINT Solar, l'attribution de l'appel d'offres pour la fourniture de modules offre l'occasion parfaite de montrer la performance et la fiabilité de la marque indépendante de modules PV à haut rendement de 540 Wp de la société.

Partenariat stratégique stable et à long terme

Le nouveau partenariat entre CHINT et INTEC a collaboré avec succès sur divers projets EPC ces dernières années. L'attribution de ce projet est le résultat d'un partenariat stratégique, qui tire parti de leur présence unique sur le marché pour élargir l'application des énergies renouvelables. Le partenariat répond aux exigences du plan de décarbonisation mondial immédiat grâce à une énergie solaire propre. Au cours des trois prochaines années, le partenariat prévoit d'accroître durablement le portefeuille EPC de projets réalisés dans toute l'Europe.

Contribution à la réalisation des ambitions en matière de durabilité

Lu Chuan, président et directeur général de CHINT Solar : « Chint Solar travaille dans le monde entier pour un avenir d'énergie durable et propre. Cette coopération est une étape remarquable franchie par CHINT Solar et ses partenaires sur le marché danois. Nous sommes donc très fiers que le projet puisse apporter une contribution importante à la réalisation des ambitions de durabilité en Europe. C'est un bond en avant dans la bonne direction. À l'avenir, nous intensifierons nos efforts pour fournir à nos partenaires des services EPC de qualité et les meilleurs équipements photovoltaïques de leur catégorie. »

À propos de CHINT

CHINT Solar est un fournisseur de solutions d'énergie de système engagé dans le développement, la construction, l'exploitation et le service d'énergie propre. Il ne se contente pas de fabriquer et de vendre des modules photovoltaïques, mais élabore également des plans d'investissement et de construction dans les segments énergétiques complets, tels que la centrale photovoltaïque, le stockage de l'énergie, le réseau de distribution pour la vente d'électricité, le micro-réseau et la complémentation multi-énergie. Jusqu'à présent, la capacité photovoltaïque mondiale cumulée installée s'élevait à 8 GW.

