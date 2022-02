CHINT Solar hat zusammen mit seinem Partner INTEC Energy Solutions (INTEC) einen EPC-Auftrag über 328 MWp mit dem dänischen Solarentwickler BeGreen A/S erhalten

HANGZHOU, China, 11. Feb. 2022 /PRNewswire/ -- CHINT Solar freut sich, eine neue Partnerschaft mit INTEC Energy Solutions (INTEC) bekanntzugeben, um den EPC-Service für BeGreen A/S anzubieten. BeGreen A/S ist eines der größten Solarkraftwerksportfolios Nordeuropas in Dänemark, mit einer Gesamtkapazität von 328 MWp, einschließlich drei großer Solarkraftwerke in Barmosen (137.3 MWp), Bregentved (111,7 MWp) und Vildbjerg (66,7 MWp) sowie einer zusätzlichen Erweiterung von 13 MWp. Die Partnerschaft im Rahmen dieses neuen Portfolios wird den Aufbau lokaler sauberer Infrastrukturen und die langfristige Strategie der nachhaltigen Entwicklung erneuerbarer Energien für beide Parteien fördern.

Für CHINT Solar bietet die Vergabe der Ausschreibung über die Lieferung von Modulen die perfekte Gelegenheit, die Performance und Zuverlässigkeit der 540-Wp-Hocheffizienz-PV-Module der unabhängigen Marke des Unternehmens zu präsentieren.

Langfristige und stabile strategische Partnerschaft

Die neue Partnerschaft zwischen CHINT und INTEC hat in den letzten Jahren bei verschiedenen EPC-Projekten als erfolgreich erwiesen. Die Vergabe dieses Projekts ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft, bei der die beiden Unternehmen ihre einzigartige Marktpräsenz nutzen, um die Anwendung erneuerbarer Energien auszuweiten. Die Partnerschaft erfüllt die Anforderungen des sofortigen globalen Dekarbonisierungsplans durch sauberen Solarstrom. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll das EPC-Portfolio an realisierten Projekten in ganz Europa erheblich wachsen.

Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen

Dr. Lu Chuan, Vorsitzender und CEO von CHINT Solar, erklärt: „Chint Solar arbeitet rund um den Globus für eine Zukunft mit nachhaltiger und sauberer Energie. Diese Zusammenarbeit ist ein bemerkenswerter Meilenstein für CHINT Solar und unsere Partner auf dem dänischen Markt. Wir sind daher sehr stolz darauf, dass das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele in Europa leisten kann. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In Zukunft werden wir unsere Anstrengungen verstärken, um unseren Partnern hochwertige EPC-Dienstleistungen und erstklassige PV-Anlagen zu liefern."

Informationen zu CHINT

CHINT Solar ist ein Systemanbieter für Energielösungen, der sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Service für saubere Energie befasst. Das Unternehmen beschäftigt sich nicht nur mit der Herstellung und dem Vertrieb von Photovoltaikmodulen, sondern erstellt auch Investitions- und Baupläne für umfassende Energiesegmente wie Photovoltaikkraftwerke, Energiespeicher, Verteilungsnetze für den Stromverkauf, Mikronetze und Multi-Energie-Komplementierung. Bislang beläuft sich die kumulierte weltweit installierte Photovoltaikleistung auf 8 GW.

