CHINT Solar и ее пратнер INTEC Energy Solutions заключают EPC-контракт с BeGreen A/S

Компания CHINT Solar совместно со своим партнером INTEC Energy Solutions (INTEC) заключила контракт на проектирование, закупку и строительство солнечных электростанций мощностью 328 МВтф с датским разработчиком систем солнечной энергетики BeGreen A/S

ХАНЧЖОУ (Китай), 11 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания CHINT Solar с радостью объявляет о создании нового партнерства с INTEC Energy Solutions (INTEC) в целях предоставления услуг по проектированию, закупке и строительству (EPC) для BeGreen A/S — одного из крупнейших комплексов солнечных электростанций Северной Европы в Дании суммарной мощностью 328 МВтф, включающего три крупные солнечные электростанции, расположенные в Бармосене (137,3 МВтф), Брегентведе (111,7 МВтф) и Фильдбьерге (66,7 МВтф), и дополнительное расширение на 13 МВтф. Партнерство, образованное с целью создания этого новейшего комплекса, ускорит формирование местной экологически чистой инфраструктуры и долгосрочной стратегии устойчивого развития на основе возобновляемой энергетики для каждой стороны.

Для компании CHINT Solar получение подряда на поставку модулей обеспечивает идеальную возможность продемонстрировать производительность и надежность 540-ваттных фотоэлектрических модулей, производимых под ее независимым брендом.

Долгосрочное и стабильное стратегическое партнерство

В последние годы новое партнерство между CHINT и INTEC продемонстрировало примеры успешного сотрудничества по различным EPC-проектам. Получение подряда на реализацию данного проекта является результатом стратегического партнерства с эффективным использованием их уникальной географии присутствия на рынке для расширения сферы применения возобновляемой энергетики. Это партнерство отвечает требованиям плана безотлагательной глобальной декарбонизации за счет использования экологически чистой солнечной энергии. В течение следующих трех лет партнерство прогнозирует устойчивый рост портфеля реализованных EPC-проектов по всей Европе.

Вклад в достижение целей устойчивого развития

Д-р Лу Чуань (Lu Chuan), председатель правления и генеральный директор компании CHINT Solar, заявил в связи с этим следующее: «Chint Solar работает по всему миру над созданием будущего экологически устойчивой и чистой энергетики. Это сотрудничество является выдающимся достижением компании CHINT Solar и наших партнеров на датском рынке. Поэтому мы очень гордимся тем, что данный проект может внести важный вклад в достижение целей устойчивого развития в Европе. Это шаг вперед в правильном направлении. В перспективе мы будем наращивать свои усилия для предоставления нашим партнерам качественных EPC-услуг и лучшего фотоэлектрического оборудования в своем классе».

Информация о компании CHINT

Компания CHINT Solar — поставщик комплексных энергетических решений, занимающийся разработкой, строительством, эксплуатацией и обслуживанием экологически чистых энергетических систем. Компания не только специализируется на производстве и реализации фотоэлектрических модулей, но и занимается составлением планов инвестирования и строительства во всех энергетических сегментах, включая фотоэлектрические электростанции, системы накопления и хранения энергии, распределительные сети для реализации электроэнергии, микросети и мультиэнергетические дополнения. На сегодняшний день совокупная установленная фотоэлектрическая мощность ее модулей по всему миру составляет 8 ГВт.

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