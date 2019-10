Chipotle ofrece títulos universitarios libre de deuda a todos sus empleados

NEWPORT BEACH, California, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), conocido por sus beneficios laborales de primera clase, anunció que brindará a todos los empleados que reúnan las condiciones, incluyendo a los empleados "crew" que trabajan en la preparación y venta de comidas, la oportunidad de obtener un título universitario libre de deuda a través de la expansión de su programa de beneficios Chipotle Cultivate Education. Esta mejora a los beneficios continúa nuestro compromiso con la educación, proporcionando a los empleados más de $20 millones en asistencia para el pago de los estudios en los últimos dos años.

Chipotle está cubriendo el 100% de los costos de matrícula por adelantado para 75 títulos de negocios y tecnología distintos a través de su asociación con Guild Education, una de las principales compañías de beneficios educativos del país. (PRNewsfoto/Chipotle Mexican Grill) Chipotle anunció que brindará la oportunidad a todos los empleados que reúnan las condiciones, incluyendo a los empleados "crew" que trabajan en la preparación y venta de comidas, de obtener un título universitario libre de deuda a través de la expansión de su programa de beneficios Chipotle Cultivate Education. (PRNewsfoto/Chipotle Mexican Grill)

Chipotle está cubriendo el 100% de los costos de matrícula por adelantado para 75 títulos de negocios y tecnología distintos a través de su asociación con Guild Education, una de las principales compañías de beneficios educativos del país. Chipotle está añadiendo esta oportunidad de obtener títulos universitarios libres de deuda a su programa de beneficios educativos, para dar a los empleados la oportunidad de adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para tener éxito en el cambiante mercado laboral del siglo XXI. Después de 120 días de empleo, los empleados califican para aprovechar el beneficio de obtener títulos de las principales universidades acreditadas y sin fines de lucro, incluyendo The University of Arizona, Bellevue University, Brandman University, Southern New Hampshire University y Wilmington University.

"Chipotle reconoce que las barreras económicas pueden ser uno de los mayores obstáculos que impiden a nuestros empleados alcanzar su máximo potencial", dijo Marissa Andrada, directora general de personal de Chipotle. "Estamos orgullosos de lanzar esta oportunidad de obtener títulos universitarios libres de deuda al proporcionar una matrícula gratuita para ayudar a nuestros empleados a sobresalir en todas las áreas de sus vidas, tanto dentro como fuera de Chipotle".

"Esta expansión del programa de beneficios Cultivate Education de Chipotle, que cubre el 100% de los costos de matrícula por adelantado para títulos universitarios en negocios y tecnología, representa el compromiso de la compañía de mejorar las habilidades de su fuerza laboral y ayudar a los empleados a alcanzar sus metas profesionales", dijo Rachel Carlson, CEO y cofundadora de Guild Education. "Estamos encantados de asociarnos con Chipotle, ya que continúan liderando el camino en la industria de la comida rápida para mejorar la experiencia de los empleados con los mejores beneficios de su clase".

Brice Widger, un empleado "crew" de Chipotle en la Ciudad de Nueva York, declaró: "Tenía varios créditos en dos especializaciones y estaba debatiendo si volver o no a estudiar para obtener mi título universitario. El programa acelerado de Bellevue University, combinado con la ayuda de la matrícula de Chipotle, hizo que la decisión fuera fácil. Es conveniente, ya que puedo tomar clases por la noche, lo que realmente agradezco".

El lanzamiento del título universitario libre de deuda es la última incorporación al programa Cultivate Education de Chipotle, que incluye un programa de reembolso de matrícula existente, lo que permite a los empleados que reúnen los requisitos recibir un reembolso de matrícula de hasta $5,250 al año en la universidad de su elección. De acuerdo con la investigación de Guild Education, el 63% de los estudiantes inscritos en el programa son estudiantes universitarios de primera generación y el 86% han reportado que sienten que necesitan educación adicional para lograr sus metas profesionales. El programa Cultivate Education ha demostrado que los empleados inscritos tienen más probabilidades de ser retenidos y ascendidos dentro de Chipotle que los empleados no participantes. El año pasado, Chipotle promovió a más de 13,000 de sus empleados y espera expandir ese número a medida que continúa invirtiendo en sus empleados con beneficios líderes en la industria.

Además de educación, Chipotle ofrece un programa de bonificaciones para empleados que representa una primicia en la industria, y que permite a los empleados de sus restaurantes la oportunidad de ganar un mes de pago adicional cada año por cumplir con ciertos criterios. Los empleados que califiquen también pueden aprovechar un conjunto completo de beneficios que incluyen acceso a atención médica, descuentos de gimnasio y clases gratuitas de inglés como segundo idioma y de GED para empleados y sus familiares.

Acerca de Chipotle

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) está cultivando un mundo mejor al servir alimentos reales, de origen y producción responsables y cocinados de manera clásica, con ingredientes saludables sin colorantes, sabores ni conservantes artificiales. Chipotle tenía más de 2,500 restaurantes al 30 de junio de 2019 en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania, y es la única cadena de restaurantes de su tamaño que posee y administra todos sus restaurantes. Con más de 80,000 empleados apasionados por ofrecer una gran experiencia a los comensales, Chipotle es un líder e innovador en la industria alimentaria desde hace mucho tiempo. Chipotle está comprometida a hacer que sus alimentos sean más accesibles para todos, al mismo tiempo que sigue siendo una marca con un propósito demostrado, ya que lidera el camino en el ámbito digital, la tecnología y las prácticas comerciales sostenibles. Steve Ells, fundador y presidente ejecutivo de la junta directiva, fundó Chipotle con un solo restaurante en Denver, Colorado, en 1993. Para obtener más información o para hacer un pedido en línea, visite el sitio WWW.CHIPOTLE.COM.

Acerca de Guild Education

La misión de Guild Education es abrir oportunidades para la fuerza laboral de Estados Unidos a través de la educación, con un doble modelo de negocios que logra un buen desempeño haciendo el bien. Guild Education se asocia con los principales empleadores que figuran en la lista de empresas Fortune 1000, para ayudarles a proporcionar beneficios educativos a su fuerza laboral de primera línea. A través de estas asociaciones, más de tres millones de empleados califican para obtener un título avanzado a través de los programas de Guild, y cada mes, más de 10,000 empleados están explorando el camino de regreso a la escuela con Guild Education. Guild ha sido nombrada la Mejor Empresa del Año Propiedad de Mujeres, así como Employee Initiative of the Year (Iniciativa del Año para Empleados), Fast Company Most Innovative Company (Compañía Más Innovadora por Fast Company) y recientemente fue incluida en la lista de empresas Forbes Cloud 100. Como una de las compañías de más rápido crecimiento con sede en Denver, Guild Education tiene más de 360 empleados y está contratando en todos los departamentos. Para obtener más información sobre Guild Education, visite el sitio www.guildeducation.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014633/Graduation_Chipotle.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014634/Chipotle_Tuition_Assist.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624816/Chipotle_Mexican_Grill_Logo.jpg

FUENTE Chipotle Mexican Grill

Related Links

www.chipotle.com



SOURCE Chipotle Mexican Grill