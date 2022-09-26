CHiQ представляет инновацию «+More» для влияния на рынок бытовой техники

ЧЭНДУ, Китай, 26 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания CHiQ, руководствуясь принципом «меньше усилий, больше жизни», стремится повысить качество жизни своих пользователей за счет интеллектуальных и надежных продуктов, обеспечивающих рациональное и легкое выполнение важнейших задач, благодаря чему клиенты могут вести более счастливую и спокойную жизнь.

С учетом этих целей, CHiQ запустила кампанию «+More» (все больше), в основе которой лежит стремление улучшить жизнь своих пользователей по всему миру за счет продукции, которая дает им больше возможностей, будь то больше дизайна, выбора, креативности, стиля или ценности. Цель бренда заключается в повышении ценности для улучшения жизни.

Следуя подходу, который подразумевает удовлетворение в первую очередь потребностей клиента, а также заключается в повышении яркости и разнообразия жизни пользователей, кампания «+More» наглядно продемонстрировала, как продукция компании CHiQ улучшает качество жизни.

Компания CHiQ, которая никогда не ограничивалась основными запросами, учла наиболее важные потребности и отзывы клиентов, и в 2022 году пересмотрела свою миссию с учетом принципа «+More», основанного на следующих базовых ценностях: все больше усилий, возможностей, ожиданий и перспектив.

Компания CHiQ демонстрирует и обеспечивает эти ценности следующим образом:

Больше достижений

Компания CHiQ уделяет первоочередное внимание техническим аспектам и функциональности своей продукции, и специализируется на производстве бытовой техники, в большей степени отвечающей потребностям пользователей. Это стремление к повышению уровня технического совершенства подтверждается моделями холодильников CHiQ, дизайн которых позволяет заботится о благополучии пользователей и оптимальном питании. Холодильники оснащены системой охлаждения для уменьшения количества наледи и увеличения пространства для хранения. Кроме того, они поставляются с мощными инверторами, позволяющими поддерживать несколько температурных зон для обеспечения свежести различных продуктов, а также с четырехзвездочной кнопкой заморозки, позволяющей быстро заморозить продукты и сохранить свежесть.

Больше возможностей

Помимо удовлетворения потребностей клиентов в превосходной бытовой технике, компания CHiQ активно ищет возможности для дальнейших инноваций. Это стремление к совершенствованию технологий находит свое отражение в модели телевизора G7PF серии G7L, который может выполнять роль центра управления вашим домом, а также захватывающего, поистине неповторимого домашнего кинотеатра. Новая линейка телевизоров CHiQ G7PF отличается безупречным дизайном, высоким соотношением площади экрана к габаритам корпуса для впечатлений как в кинотеатре, а также 64-битным четырехядерным процессором, обеспечивающим возможность автоматического анализа и регулировки на экране для просмотра с неповторимым эффектом присутствия. Благодаря встроенной системе Google Assistant и бесконтактному голосовому управлению, пользователи могут управлять всеми своими интеллектуальными устройствами через телевизор с помощью голосовых команд в более чем 30 сценариях, что облегчает их жизнь при помощи всего лишь одного устройства.

Больше превзойденных ожиданий

Компания CHiQ не останавливается на достижении высоких стандартов и рассчитывает на то, что она будет поставлять больше продукции, которая будет приятной и удобной для пользователей, а также основана на качественных научных разработках. Это стремление превзойти ожидания отражается в стиральной машине CHiQ, которая обеспечивает пользователям еще больший комфорт, чем они ожидали бы. Ультрасовременная компактная и встраиваемая конструкция стиральной машины облегчает ее установку даже в небольших помещениях, а большой барабан с улучшенными сварными швами обеспечивает стирку большего количества одежды и повышенную эффективность глубокой очистки.

Больше перспектив

Не останавливаясь всего лишь на удовлетворении потребностей клиентов, компания CHiQ стремится предоставить больше возможностей для улучшения их жизни на основе реальных отзывов и рассказанных историй. В качестве примера можно привести компактный монитор CHiQ 32P625Q со сверхтонким бескорпусным экраном размером 31,5 дюйма, предназначенным для максимально удобного просмотра. Функция отображения и переключения на большой экран также обеспечивает простоту работы дома или в офисе, а мультиоконный настольный компьютер идеально подходит для просмотра и управления документами. Кроме того, 100 % цветовое пространство sRGB предлагает 1,07 млрд. цветов для самых реалистичных и ярких изображений, что обеспечивает непревзойденное иммерсивное восприятие и возможности.

Расчет прост: больше достижений + возможностей + превзойденных ожиданий + перспектив = CHiQ, решение для бытовой техники для потребителей, которые хотят больше от жизни. Кроме того, в основе бренда лежит миссия компании, заключающаяся в «создании бренда бытовой техники мирового класса и создании ведущей глобальной компании по производству умных домов».

На сегодняшний день компания CHiQ представлена на рынках более чем 30 стран и регионов Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, и расширила свое присутствие на более чем 40 платформах электронной коммерции, включая телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины и мониторы.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1906407/video.mp4

SOURCE CHiQ