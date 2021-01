CHiQ Batterien ab sofort online in sechs europäischen Ländern erhältlich

Die CHiQ Hochleistungs-Alkali-Batterie wurde im Jahr 2019 offiziell eingeführt. Sie erfüllt die Umweltschutz-Anforderungen der EU-Richtlinie ROHS (Restriction of Hazardous Substances) und der EU REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Die Batterie verbindet die Vorteile einer hohen Ladeleistung mit hohen Sicherheitsstandards. Sie besteht aus Hochleistungsbatteriezellen der neuen Generation, an deren Entwicklung das Changhong-Batterie-F&E-Team 5 Jahre lang gearbeitet hat. Unter Standard-Speicherbedingungen kann die Batterie bis zu 10 Jahre lang betrieben werden.

Die Corona-Pandemie hat mit der neuen „Stay at Home Economy" die Nachfrage der Verbraucher nach Unterhaltungs-, Spiel-, Lifestyle- und Smart-Produkten ansteigen lassen. Durch die Markteinführung von CHiQ-Batterieprodukten in Europa haben die europäischen Verbraucher nun noch mehr Auswahl.

Aktuell sind CHiQ Produkte wie Fernseher, Kühlschränke, Displays und Batterien in Europa erhältlich. Künftig wird CHiQ weitere Produkte einführen, darunter mobile Klimaanlagen und Reinigungsroboter, und seine Produktpalette kontinuierlich erweitern. Gleichzeitig visiert CHiQ andere regionale Märkte in Europa an. Das Unternehmen arbeitet ebenfalls am Ausbau der Geschäftsaktivitäten auf E-Commerce-Plattformen, um den europäischen Markt zu einem Benchmark-Markt für die Marke CHiQ in Übersee zu machen und den europäischen Verbrauchern bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten.

Die 1999 gegründete Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen, das in den Bereichen Forschung und Entwicklung, sowie Herstellung und Vertrieb von primären Alkali-Mangan-Batterien und sekundären Lithium-Ionen-Batterien sowie anderen Produkten aktiv ist. Das Unternehmen hat sich der Herstellung von umweltfreundlichen Batterien und der Förderung der Nutzung von sauberer Energie weltweit verschrieben. Seine Alkali-Mangan-Batterien werden in mehr als 20 hochmodernen automatischen Produktionslinien an zwei Produktionsstandorten in Mianyang und Jiaxing hergestellt. Dank seiner Hochleistungslabore, der soliden Qualität der Produkte und dem effizienten Service finden die Produkte des Unternehmens weltweit Abnehmer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1425266/Changhong_Europe_CHiQ_Batteries.jpg

SOURCE Changhong Europe