CHiQ est récompensé sur la scène internationale pour la force de son image de marque

ZHONGSHAN, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Changhong, l'un des principaux fabricants d'appareils électroménagers chinois et sa marque haut de gamme CHiQ ont récemment été nommés dans le top 10 des marques de télévision au classement Global Top Brands 2022-2023. Le Global Top Brands est un événement de classe mondiale qui allie autorité, professionnalisme et crédibilité — le panthéon de l'électronique grand public international. La liste du Global Top Brands 2022-2023 et plusieurs prix récompensant des produits uniques ont été annoncés lors du 56e International Consumer Electronics Show (CES 2023), l'un des dix principaux événements annuels rassemblant l'industrie mondiale de la technologie, qui s'est tenu à Las Vegas du 5 au 8 janvier. Le CES de cette année marque le début d'une large reprise des activités hors ligne.

Changhong a créé la marque CHiQ pour développer le secteur de l'électronique grand public à domicile à long terme. La marque propose une gamme diversifiée de produits, notamment des téléviseurs, des réfrigérateurs et des climatiseurs. Changhong espère offrir aux consommateurs une expérience de vie plus confortable et autonome avec CHiQ.

CHiQ est en phase de développement international depuis 2017, avec une présence dans plus de 30 pays et sur plus de 40 plateformes d'e-commerce, parmi lesquelles Amazon, Lazada et Shopee. La nomination de CHiQ dans le top 10 des marques de télévision 2022-2023 au classement Global Top Brands témoigne de son succès, alors que la marque est de plus en plus connue des consommateurs hors de Chine grâce à sa propre force et aux nombreux réseaux de média qui en font la promotion, accroissant ainsi son influence.

CHiQ cherche à faire du domicile de chacun un espace de vie qui lui offre une satisfaction spirituelle, en fournissant une gamme de produits intelligents, élégants et innovants, en accord avec leurs valeurs (des produits colorés, intéressants, positifs et agréables). À cette fin, CHiQ a développé l'idée de +Plus (« tirer le meilleur parti possible de sa vie »), avec les concepts de +de design, +de fun, +de créativité, +de choix, +de style et +de valeur.

Aujourd'hui, les catégories de produits de CHiQ vont au-delà des téléviseurs, des réfrigérateurs et des climatiseurs puisque la marque propose également des machines à laver, des moniteurs et des robots aspirateurs. Sa gamme de produits est également de plus en plus compétitive. Les produits de haute qualité sont au cœur de la marque. Dans cette optique, CHiQ continuera de perfectionner ses capacités techniques pour offrir des produits intelligents et fiables qui offrent une vie numérique intelligente à ses utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981274/image_5010092_23237735.jpg

SOURCE CHiQ