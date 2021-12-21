CHiQ выпускает робот-пылесос с использованием интеллектуальных технологий.

"LDS" в названии C5L LDS означает «Лазерный дальномер» — локационный датчик LIDAR, монтируемый в верхней части конструкции и вращающийся с частотой шесть оборотов в секунду. Датчик имеет радиус сканирования 6 м и передает информацию в C5L-алгоритм 3D SLAM, вычерчивающий точную карту окружения пылесоса на полу. Затем алгоритм рассчитывает наиболее эффективный маршрут уборки в заданном пространстве. Мощный (2100 Па) электродвигатель робота-пылесоса C5L LDS, двусторонние щетки и 26 датчиков позволяют тщательно очищать дом, избегая при этом любых препятствий, что гарантирует отсутствие пыли после уборки.

Приложение CHiQ ROBOT выводит управление C5L на новый уровень, обеспечивая дистанционное управление, запланированные уборки, зональные настройки, установление запретных зон и даже напоминание пользователю о необходимости замены щеток и очистки датчиков. Кроме того, этот пылесос поддерживает функцию голосового помощника, что позволяет ему беспрепятственно интегрироваться в экосистему умного дома.

C5L LDS питается от литиевого аккумулятора высокой емкости (5200 мА·ч), что позволяет ему производить уборку в течение более 100 минут или около 120 квадратных метров без подзарядки. Пылесос автоматически возвращается на док-станцию для зарядки, после чего возобновляет уборку. В случае возникновения каких-либо проблем с устройством C5L действует двухлетняя гарантия CHiQ, предусматривающая его замену.

CHiQ облегчает проблемы и существенно повышает качество жизни. Целью разработки робота-пылесоса C5L LDS под брендом CHiQ было создание устройства, полностью автоматизирующего рутинную работу по дому, позволяя владельцам тратить больше времени на все, что для них важнее всего.

Телевизоры, холодильники, переносные кондиционеры, мониторы и батареи CHiQ в настоящее время доступны в Европе, а в будущем планируется выпуск и других изделий под этим брендом. Кроме того, CHiQ продолжает расширять географию своего присутствия по всей Европе, одновременно совершенствуя возможности электронной коммерции, с конечной целью сделать CHiQ эталоном, по которому европейские потребители будут оценивать товары и услуги.

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Более подробная информация представлена на сайте http://c5l.chiq.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707201/CHiQ_C5L_LDS_Robot_Vacuum_Cleaner.jpg

SOURCE Changhong Europe