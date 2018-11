Chiratae Ventures und weitere Investoren unterstützen CropIn mit 8 Mio. $, um seine globale Vision der ‚Maximierung des Flächenertrags' voranzutreiben

CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd. , ein Startup im Bereich Agrartechnik, hat 580 Mio. INR (8 Mio. $) in einer Serie-B -Finanzierungsrunde von Chiratae Ventures (vormals IDG Ventures India) und dem Bill & Melinda Gates Foundation Strategic Investment Fund (London and Seattle) mobilisiert. Die Mittel fließen in den Ausbau von CropIn s ‚ SmartFarm ' Technologieplattform in Indien und weltweit. Von heute ca. 1,2 Mio. Hektar und 2 Millionen Bauern will man die Reichweite auf ca. 4 Mio. aktiv überwachte Hektar und 7 Millionen Bauern ausdehnen. Mit dieser Finanzspritze und seinem immer umfangreicheren Datensatz will das Unternehmen seine auf Machine Learning basierte ‚ SmartRisk ' Plattform weiterentwickeln, um bei der parzellenbasierten Feldfruchtidentifikation und Erntevorhersage einen echten Durchbruch zu erzielen.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/787489/CropIn_Founders.jpg )



CropIn mit Sitz im indischen Bengaluru hat mehr als 180 Kunden in 29 Ländern und liefert Betrieben im landwirtschaftlichen Ökosystem über seine Ground-to-Cloud-Technologieplattform einen datenfokussierten Ansatz. Dadurch kann die Agrarwirtschaft ‚mit weniger Einsatz mehr Ertrag erzielen' und Initiativen im Bereich Digitalisierung, Rückverfolgbarkeit, Vorhersagbarkeit, Nachhaltigkeit und Compliance vorwärtsbringen. Zum Kundenstamm von CropIn gehören zahlreiche große internationale Agrarunternehmen, Regierungsorgane und Entwicklungsagenturen. Mit seiner Produktplattform zielt CropIn auf einen globalen Markt für digitale Agrardienstleistungen, der nach Schätzungen bis 2020 ein Volumen von 4,5 Mrd. $ erreichen wird.

Mit seinem ersten Produkt SmartFarm hat das Unternehmen eine hochgradig individualisierbare mobile App mit Web-Oberfläche für das landwirtschaftliche Betriebsmanagement entwickelt, die bei Agrarunternehmen im Außendienst verwendet wird und das parzellenbasierte Betriebsmanagement im Sinne von ‚Business-to-Business-to-Farmer' ermöglicht. Daten werden von Mitarbeitern der Agrarunternehmen auf Parzellenebene erhoben und kuratiert und von CropIn um Inkonsistenzen bereinigt. Die Informationen sind daher ein wahrheitsgetreues Abbild der Bewirtschaftung der Anbauflächen. Anschließend verwendet CropIn diese Daten, um die Rückverfolgbarkeit und Überwachung für seine Kunden in der Agrarwirtschaft mit verschiedenen SaaS-Angeboten zu verbessern.

"Wenn wir 2050 eine Weltbevölkerung von 9,7 Milliarden Menschen ernähren wollen, muss die Effizienz in der Agrarwirtschaft um 35 % bis 70 % steigen, und Technologie ist hier der Schlüssel. Die Vielfalt der Agrarmethoden und kleinen Ländereien in Indien liefern einen enormen Datensatz, der in unsere Modelle einfließt. Und als SaaS-Unternehmen hat die Erweiterung unseres Kundenstamms noch nie an Landesgrenzen Halt gemacht. Momentan sind wir in ganz Asien, Afrika, Lateinamerika und auf verschiedenen europäischen Märkten tätig. Immer mehr bodenverifizierte Daten aus diesen geografischen Regionen fließen in unseren Datenpool. Daraus ziehen wir Erkenntnisse, die im agrarwirtschaftlichen Ökosystem auf der ganzen Welt einen Paradigmenwechsel herbeiführen", sagte CropIn Founder & CEO Krishna Kumar.

Bei der Backend-Verarbeitung werden diese bodenverifizierten Daten mit CropIns Datensee aus lokalen Witterungsdaten und hochauflösenden Satellitenbildern kombiniert, und so entsteht die Grundlage für Machine Learning. CropIn analysiert und interpretiert diese Daten für die 265 Feldfrüchte mit fast 3.500 Varianten über seine Plattform mit Milliarden Datenpunkten (wobei jeden Tag neue hinzukommen). Daraus entsteht eine agrarwirtschaftliche Datenautobahn, mit der Muster identifiziert und die Ernteentwicklung vorhergesagt werden können. Alle Akteure der Agrarwirtschaft erhalten so Einblicke in Risiken und Chancen. Über seine Konnektor-API liefert CropIn handlungsrelevante Erkenntnisse nahezu in Echtzeit an landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe, Vertriebshändler, Input-Provider, Kreditgeber und Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus sind CropIns Algorithmen in der Lage, die historische Performance auf betrieblicher und regionaler Ebene pixelgenau abzubilden.

"Wir glauben ganz fest an die Vision unseres Gründers, ein Weltmarktführer im Bereich Agri-Tech zu werden. Wir kollaborieren mit verschiedenen Interessenvertretern, darunter Agrarunternehmen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreditgeber und Versicherungsunternehmen. Die einzigartigen Datensätze, die von seiner Plattform erfasst werden, sind für die weltweiten Kunden von CropIn in 29 Ländern von unschätzbarem Wert. Das Potenzial, durch Technologie und Machine Learning die Erntewirtschaft zu revolutionieren, war noch nie so groß. Wir sind überzeugt, dass Krishna und Kunal in diesem Sektor noch viele Jahre lang Pionierarbeit leisten werden", sagte Karan Mohla, geschäftsführender Direktor, Chiratae Ventures India Advisors.

Mit dieser Investition hat CropIn Finanzmittel von insgesamt 12 Mio. $ mobilisiert, einschließlich von der Risikokapitalgesellschaft Beenext mit Sitz in Singapur.

SOURCE CropIn Technology