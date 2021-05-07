Число жертв COVID-19 составляет 6,9 млн человек -- в два раза выше официальных показателей

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Institute for Health Metrics and Evaluation

May 07, 2021, 08:09 ET

Результаты нового анализа, проведенного IHME, раскрывают реальные последствия пандемии

СИЭТЛ, 7 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно новому анализу, проведенному Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета, по всему миру от пандемии COVID-19 умерло около 6,9 миллиона человек, что более чем в два раза превышает официальные цифры. Сотрудники IHME обнаружили, что почти во всех странах показатели смертности от COVID-19 значительно занижены. Результаты нового анализа показывают, что на сегодняшний день первое место по количеству смертей, причиной которых стал вирус COVID-19, занимают Соединенные Штаты, где в общей сложности он унес жизни более 905 тысяч человек. По регионам самая высокая смертность наблюдалась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии. Приведенная выше цифра включает в себя только смерти, вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2 без учета смертельных случаев, связанных нарушением функционирования систем здравоохранения и социальной взаимоподдержки в результате пандемии.

«Какой бы ужасной ни казалась пандемия COVID-19, этот анализ показывает, что фактическое число жертв значительно выше, — заявил доктор Крис Мюррей (Chris Murray), директор IHME, — Выяснение истинного числа погибших от COVID-19 не только помогает нам оценить масштабы этого глобального кризиса, но и предоставляет ценную информацию для разработки планов реагирования и восстановления».

20 стран с самыми высокими показателями смертности от COVID-19 в период с марта 2020 ­г. по май 2021 г.

Страна

Общее кол-во умерших от COVID-19

Зарегистрированное кол-во умерших от COVID-19

Соединенные Штаты Америки

905 289

574 043

Индия

654 395

221 181

Мексика

617 127

217 694

Бразилия

595 903

408 680

Российская Федерация

593 610

109 334

Великобритания

209 661

150 519

Италия

175 832

121 257

Иран

174 177

72 906

Египет

170 041

13 529

Южная Африка

160 452

54 390

Польша

149 855

68 237

Перу

147 765

62 739

Украина

138 507

46 737

Франция

132 680

105 506

Испания

123 786

85 365

Германия

120 729

83 256

Индонезия

115 743

45 938

Япония

108 320

10 390

Румыния

87 649

28 382

Казахстан

81 696

5620

Многие случаи смерти от COVID-19 остаются незарегистрированными, так как страны сообщают только о случаях смерти пациентов в больницах или с подтвержденной инфекцией. Часто ситуация усугубляется слабостью систем медицинской отчетности и ограниченным доступом населения к медицинскому обслуживанию.

Выполненный IHME анализ показал, что наибольшее число незарегистрированных случаев смерти приходится на страны, где на сегодняшний день имели место самые масштабные вспышки эпидемии. Вместе с тем в некоторых странах с относительно небольшим распространением инфекции, отмечалось значительное повышение уровня смертности после включения ранее незарегистрированных смертельных исходов в статистические данные. Таким образом, анализ демонстрирует, что риск распространения инфекции в них может оказаться выше, чем предполагалось.

«Многие страны приложили невероятные усилия для измерения вызванных пандемией человеческих потерь, но наш анализ показывает, насколько сложно отслеживать новое и быстро распространяющееся инфекционное заболевание, — продолжил г-н Мюррей, — Мы надеемся, что сегодняшнее сообщение послужит для правительств сигналом к выявлению и устранению пробелов в отчетах о летальных исходах, вызванных COVID-19, так как это поможет им точнее направлять ресурсы на борьбу с пандемией». Сейчас IHME работает над моделью для прогнозирования потенциального развития пандемии COVID-19 в среднесрочной перспективе, основанной на полученных Институтом оценках общей смертности от COVID-19. Цифры летальных исходов от COVID-19, рассчитанные на основе модели IHME, обновляются еженедельно. Ознакомиться с ними можно на сайте covid19.healthdata.org.

Методология

Предлагаемые оценки основаны на проверенной временем методологии IHME для измерения бремени заболеваний в глобальном масштабе. Оценка общего размера человеческих потерь, связанных с различными заболеваниями, проводится в рамках международного исследования «Глобальное бремя болезней» начиная с 1990 года.

IHME оценил общее число смертей от COVID-19, сравнивая ожидаемую смертность от всех причин с учетом существовавших до пандемии тенденций, с фактическим числом случаев смерти от всех причин во время пандемии. Затем эта цифра «избыточной смертности» была скорректирована, чтобы исключить случаи смерти, косвенно связанные с пандемией (например, вследствие того, что люди с состояниями, не вызванными COVID, избегают посещать медицинские учреждения), а также случаи смерти, предотвращенные пандемией (например, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в результате снижения мобильности населения). Таким образом, полученные скорректированные оценки отражают только случаи смерти непосредственно от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Подробная информация о методологии расчета представлена на сайте IHME.

Информация об Институте показателей и оценки здоровья

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) — независимая международная организация при Медицинской школе Вашингтонского университета, занимающаяся научными исследованиями в области здравоохранения. Институт специализируется на проведении тщательной и сопоставимой оценки важнейших мировых проблем в области здравоохранения и эффективности стратегий, направленных на их решение. IHME привержен принципам прозрачности и обеспечивает широкое распространение информации о результатах проводимых им исследований, предоставляя правительствам и международным организациям данные, необходимые для принятия ими обоснованных решений о выделении ресурсов для улучшения здоровья населения.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

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SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation

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