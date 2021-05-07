Число жертв COVID-19 составляет 6,9 млн человек -- в два раза выше официальных показателей
May 07, 2021, 08:09 ET
Результаты нового анализа, проведенного IHME, раскрывают реальные последствия пандемии
СИЭТЛ, 7 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно новому анализу, проведенному Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета, по всему миру от пандемии COVID-19 умерло около 6,9 миллиона человек, что более чем в два раза превышает официальные цифры. Сотрудники IHME обнаружили, что почти во всех странах показатели смертности от COVID-19 значительно занижены. Результаты нового анализа показывают, что на сегодняшний день первое место по количеству смертей, причиной которых стал вирус COVID-19, занимают Соединенные Штаты, где в общей сложности он унес жизни более 905 тысяч человек. По регионам самая высокая смертность наблюдалась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии. Приведенная выше цифра включает в себя только смерти, вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2 без учета смертельных случаев, связанных нарушением функционирования систем здравоохранения и социальной взаимоподдержки в результате пандемии.
«Какой бы ужасной ни казалась пандемия COVID-19, этот анализ показывает, что фактическое число жертв значительно выше, — заявил доктор Крис Мюррей (Chris Murray), директор IHME, — Выяснение истинного числа погибших от COVID-19 не только помогает нам оценить масштабы этого глобального кризиса, но и предоставляет ценную информацию для разработки планов реагирования и восстановления».
20 стран с самыми высокими показателями смертности от COVID-19 в период с марта 2020 г. по май 2021 г.
|
Страна
|
Общее кол-во умерших от COVID-19
|
Зарегистрированное кол-во умерших от COVID-19
|
Соединенные Штаты Америки
|
905 289
|
574 043
|
Индия
|
654 395
|
221 181
|
Мексика
|
617 127
|
217 694
|
Бразилия
|
595 903
|
408 680
|
Российская Федерация
|
593 610
|
109 334
|
Великобритания
|
209 661
|
150 519
|
Италия
|
175 832
|
121 257
|
Иран
|
174 177
|
72 906
|
Египет
|
170 041
|
13 529
|
Южная Африка
|
160 452
|
54 390
|
Польша
|
149 855
|
68 237
|
Перу
|
147 765
|
62 739
|
Украина
|
138 507
|
46 737
|
Франция
|
132 680
|
105 506
|
Испания
|
123 786
|
85 365
|
Германия
|
120 729
|
83 256
|
Индонезия
|
115 743
|
45 938
|
Япония
|
108 320
|
10 390
|
Румыния
|
87 649
|
28 382
|
Казахстан
|
81 696
|
5620
Многие случаи смерти от COVID-19 остаются незарегистрированными, так как страны сообщают только о случаях смерти пациентов в больницах или с подтвержденной инфекцией. Часто ситуация усугубляется слабостью систем медицинской отчетности и ограниченным доступом населения к медицинскому обслуживанию.
Выполненный IHME анализ показал, что наибольшее число незарегистрированных случаев смерти приходится на страны, где на сегодняшний день имели место самые масштабные вспышки эпидемии. Вместе с тем в некоторых странах с относительно небольшим распространением инфекции, отмечалось значительное повышение уровня смертности после включения ранее незарегистрированных смертельных исходов в статистические данные. Таким образом, анализ демонстрирует, что риск распространения инфекции в них может оказаться выше, чем предполагалось.
«Многие страны приложили невероятные усилия для измерения вызванных пандемией человеческих потерь, но наш анализ показывает, насколько сложно отслеживать новое и быстро распространяющееся инфекционное заболевание, — продолжил г-н Мюррей, — Мы надеемся, что сегодняшнее сообщение послужит для правительств сигналом к выявлению и устранению пробелов в отчетах о летальных исходах, вызванных COVID-19, так как это поможет им точнее направлять ресурсы на борьбу с пандемией». Сейчас IHME работает над моделью для прогнозирования потенциального развития пандемии COVID-19 в среднесрочной перспективе, основанной на полученных Институтом оценках общей смертности от COVID-19. Цифры летальных исходов от COVID-19, рассчитанные на основе модели IHME, обновляются еженедельно. Ознакомиться с ними можно на сайте covid19.healthdata.org.
Методология
Предлагаемые оценки основаны на проверенной временем методологии IHME для измерения бремени заболеваний в глобальном масштабе. Оценка общего размера человеческих потерь, связанных с различными заболеваниями, проводится в рамках международного исследования «Глобальное бремя болезней» начиная с 1990 года.
IHME оценил общее число смертей от COVID-19, сравнивая ожидаемую смертность от всех причин с учетом существовавших до пандемии тенденций, с фактическим числом случаев смерти от всех причин во время пандемии. Затем эта цифра «избыточной смертности» была скорректирована, чтобы исключить случаи смерти, косвенно связанные с пандемией (например, вследствие того, что люди с состояниями, не вызванными COVID, избегают посещать медицинские учреждения), а также случаи смерти, предотвращенные пандемией (например, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в результате снижения мобильности населения). Таким образом, полученные скорректированные оценки отражают только случаи смерти непосредственно от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Подробная информация о методологии расчета представлена на сайте IHME.
Информация об Институте показателей и оценки здоровья
Институт показателей и оценки здоровья (IHME) — независимая международная организация при Медицинской школе Вашингтонского университета, занимающаяся научными исследованиями в области здравоохранения. Институт специализируется на проведении тщательной и сопоставимой оценки важнейших мировых проблем в области здравоохранения и эффективности стратегий, направленных на их решение. IHME привержен принципам прозрачности и обеспечивает широкое распространение информации о результатах проводимых им исследований, предоставляя правительствам и международным организациям данные, необходимые для принятия ими обоснованных решений о выделении ресурсов для улучшения здоровья населения.
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ: [email protected]
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SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation
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