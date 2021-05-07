Число жертв COVID-19 составляет 6,9 млн человек -- в два раза выше официальных показателей

Результаты нового анализа, проведенного IHME, раскрывают реальные последствия пандемии

СИЭТЛ, 7 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно новому анализу, проведенному Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета, по всему миру от пандемии COVID-19 умерло около 6,9 миллиона человек, что более чем в два раза превышает официальные цифры. Сотрудники IHME обнаружили, что почти во всех странах показатели смертности от COVID-19 значительно занижены. Результаты нового анализа показывают, что на сегодняшний день первое место по количеству смертей, причиной которых стал вирус COVID-19, занимают Соединенные Штаты, где в общей сложности он унес жизни более 905 тысяч человек. По регионам самая высокая смертность наблюдалась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии. Приведенная выше цифра включает в себя только смерти, вызванные непосредственно вирусом SARS-CoV-2 без учета смертельных случаев, связанных нарушением функционирования систем здравоохранения и социальной взаимоподдержки в результате пандемии.

«Какой бы ужасной ни казалась пандемия COVID-19, этот анализ показывает, что фактическое число жертв значительно выше, — заявил доктор Крис Мюррей (Chris Murray), директор IHME, — Выяснение истинного числа погибших от COVID-19 не только помогает нам оценить масштабы этого глобального кризиса, но и предоставляет ценную информацию для разработки планов реагирования и восстановления».

20 стран с самыми высокими показателями смертности от COVID-19 в период с марта 2020 ­г. по май 2021 г.

Страна Общее кол-во умерших от COVID-19 Зарегистрированное кол-во умерших от COVID-19 Соединенные Штаты Америки 905 289 574 043 Индия 654 395 221 181 Мексика 617 127 217 694 Бразилия 595 903 408 680 Российская Федерация 593 610 109 334 Великобритания 209 661 150 519 Италия 175 832 121 257 Иран 174 177 72 906 Египет 170 041 13 529 Южная Африка 160 452 54 390 Польша 149 855 68 237 Перу 147 765 62 739 Украина 138 507 46 737 Франция 132 680 105 506 Испания 123 786 85 365 Германия 120 729 83 256 Индонезия 115 743 45 938 Япония 108 320 10 390 Румыния 87 649 28 382 Казахстан 81 696 5620

Многие случаи смерти от COVID-19 остаются незарегистрированными, так как страны сообщают только о случаях смерти пациентов в больницах или с подтвержденной инфекцией. Часто ситуация усугубляется слабостью систем медицинской отчетности и ограниченным доступом населения к медицинскому обслуживанию.

Выполненный IHME анализ показал, что наибольшее число незарегистрированных случаев смерти приходится на страны, где на сегодняшний день имели место самые масштабные вспышки эпидемии. Вместе с тем в некоторых странах с относительно небольшим распространением инфекции, отмечалось значительное повышение уровня смертности после включения ранее незарегистрированных смертельных исходов в статистические данные. Таким образом, анализ демонстрирует, что риск распространения инфекции в них может оказаться выше, чем предполагалось.

«Многие страны приложили невероятные усилия для измерения вызванных пандемией человеческих потерь, но наш анализ показывает, насколько сложно отслеживать новое и быстро распространяющееся инфекционное заболевание, — продолжил г-н Мюррей, — Мы надеемся, что сегодняшнее сообщение послужит для правительств сигналом к выявлению и устранению пробелов в отчетах о летальных исходах, вызванных COVID-19, так как это поможет им точнее направлять ресурсы на борьбу с пандемией». Сейчас IHME работает над моделью для прогнозирования потенциального развития пандемии COVID-19 в среднесрочной перспективе, основанной на полученных Институтом оценках общей смертности от COVID-19. Цифры летальных исходов от COVID-19, рассчитанные на основе модели IHME, обновляются еженедельно. Ознакомиться с ними можно на сайте covid19.healthdata.org.

Методология

Предлагаемые оценки основаны на проверенной временем методологии IHME для измерения бремени заболеваний в глобальном масштабе. Оценка общего размера человеческих потерь, связанных с различными заболеваниями, проводится в рамках международного исследования «Глобальное бремя болезней» начиная с 1990 года.

IHME оценил общее число смертей от COVID-19, сравнивая ожидаемую смертность от всех причин с учетом существовавших до пандемии тенденций, с фактическим числом случаев смерти от всех причин во время пандемии. Затем эта цифра «избыточной смертности» была скорректирована, чтобы исключить случаи смерти, косвенно связанные с пандемией (например, вследствие того, что люди с состояниями, не вызванными COVID, избегают посещать медицинские учреждения), а также случаи смерти, предотвращенные пандемией (например, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в результате снижения мобильности населения). Таким образом, полученные скорректированные оценки отражают только случаи смерти непосредственно от вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Подробная информация о методологии расчета представлена на сайте IHME.

Информация об Институте показателей и оценки здоровья

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) — независимая международная организация при Медицинской школе Вашингтонского университета, занимающаяся научными исследованиями в области здравоохранения. Институт специализируется на проведении тщательной и сопоставимой оценки важнейших мировых проблем в области здравоохранения и эффективности стратегий, направленных на их решение. IHME привержен принципам прозрачности и обеспечивает широкое распространение информации о результатах проводимых им исследований, предоставляя правительствам и международным организациям данные, необходимые для принятия ими обоснованных решений о выделении ресурсов для улучшения здоровья населения.

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SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation